Beim RCV geht's wieder rund - Ritter und Gaukler treiben es bunt

Der Kinderklassiker „Kleine Hex“, ein Hexenflug und eine Zirkusdarstellung aller Mitglieder machten am Samstag grandiose Stimmung in Zwethau. Dazu die traditionellen Elemente, der Marschtanz der Frauen, Lady K & K und ein selbst choreographierter Tanz der Jugend steigerten die Lust, das Tanzbein zu schwingen.

Doch bevor in dem ausverkauften Narrengewölbe ausgelassen bis in die Morgenstunden gefeiert wurde, haben die Gäste das Motto für das nächste Jahr wählen können und sich für die „wilden 80er“ entschieden.

Aber damit ist noch nicht Schluss. Der RCV lädt alle Kinder und Senioren am Samstag, 10. Februar, 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) ganz herzlich ein, wenn das Programm in die 2. Runde geht. Bunte Kostüme, gute Laune und viele Überraschungen sind garantiert.

Der Rosenfelder Carneval Verein bedankt sich bei allen Närrinnen und Narren sowie Sponsoren auf das Herzlichste für die tatkräftige Unterstützung! Darauf ein dreifach donnerndes RCV – Helau.