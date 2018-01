Beim Trockenrudern in die Riemen gelegt

Mit 23 aktiven Sportlern, von Altersklasse Bambinis bis Senioren, folgte der Torgauer Ruderverein der Einladung des Mühlberger Rudervereins. Neben den Torgauern hatten sich noch elf Vereine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Dementsprechend groß waren die Teilnehmerfelder.

Den Auftakt vollzogen die Jüngsten, die Ruderer der Altersklassen (AK) 6 bis 9 Jahre. Sie hatten eine Distanz von 300 Metern zu absolvieren. Bei den AK 6-Jungen gingen Luca Bretschneider und Nils Schifke für den TRV an den Start. Während sich Luca schnell von Feld absetzen konnte und das Rennen sicher gewann, hatte Nils etwas mehr zu kämpfen,konnte sich aber dann doch mit 2,5 Sekunden Vorsprung den 2. Platz sichern. Auch bei der AK 7 konnte sich mit Leonard Merkel ein Torgauer auf das Treppchen rudern. Ihm fehlten nur 0,2 Sekunden zum 2. Platz!

Angetrieben durch die großartige Stimmung in der Halle und die Aufregung bei ihrem ersten Wettkampf gingen Linus Stollberg und Lorenz Haase ihr Rennen in AK 8 sehr schnell an. Auch ihre Gegner ließen sich vom hohen Tempo der Torgauer anstecken. Nach 200 Metern mussten alle dem hohen Anfangstempo Tribut zollen. Linus Stollberg hatte noch am meisten zuzusetzen und gewann das Rennen. Lorenz Haase kam auf Platz 4. In der AK 9 startete Max Vettermann. Mit einer Zeit von 1:31,2 min konnte er sich den 2. Platz sichern.

Großes Pech hatte Lisa Vettermann bei den AK 7-Mädchen. Durch mehrere Abmeldungen kam das Rennen nicht zustande. Dadurch wurde sie in der AK 8 mit gewertet und belegte dort einen guten 6. Platz. Ihre Fahrzeit von 1:47,8 min hätte sogar bei den Jungen der AK 7 Platz 2 gebracht. Auch für Dario Labitzke und Bruno Bikowski war es der erste Wettkampf in ihrer noch jungen Ruderkariere. In der AK 11 startend hatten sie es mit den stark rudernden Jungs aus Bernburg, Leipzig, Wurzen und Bad Liebenwerda zu tun. Mit den Plätzen 6 für Bruno Bikowski und Platz 9 für Dario Labitzke konnten sie sich ordentlich platzieren.

Gerome Lorenz startete in der AK 13 das erste mal über 1000 Meter und konnte mit einer Fahrzeit von 4:03,4 min einen ausgezeichneten 4. Platz einfahren. In der AK 14 hatten es die Torgauer Lucas Bankrath und Johann Exel mit den Jungs vom Landesstützpunkt aus Potsdam zu tun. Die Plätze 1 bis 4 gingen dann auch an Potsdam. Aber die Plätze 6 (Lucas) und 11 (Johann) waren recht ordentlich. Bei seinem ersten Start im Junioren Bereich wurde Moritz Ombodi seiner Favoritenrolle gerecht und gewann sein Rennen deutlich. Erfreulich auch der 4. Platz für Marvin Pötzsch und der 5. für Peter Scherzer in diesem Rennen.

Bei den Juniorinnen-B entwickelte sich ein spannendes Rennen. Das Boot vom RC Plaue ruderte sofort dem Feld davon. Annika Negro (Torgau) und Pauline Rauls (Havelberg) folgten der Ruderin aus Plaue. Nach der Hälfte der Strecke konnte sich Annika Negro an die Spitze des Feldes setzen. Sie konnte jedoch das hohe Tempo nicht bis ins Ziel halten. Im Endspurt konnte sich dann die Ruderin aus Havelberg durchsetzen und gewann vor Annika Negro und der Ruderin aus Plaue.

Ebenfalls einen 2. Platz konnte sich Ivo Schmidt bei den A-Junioren sichern. Bei den Männern gingen gleich drei TRV-Ruderer an den Start. Andreas Naumann (Torgau) konnte sich vor Tobias Wendler (Wurzen) und Peter Naumann (Torgau) behaupten. Platz 4 ging an Nico Hölzel (Torgau). Bei den abschließenden Doppelzweier-Rennen hatten drei Torgauer Boote gemeldet. L. Bankrath und J. Exel gingen in der AK 14 an den Start. Hier waren es wieder die Potsdamer welche die Plätze 1 bis 3 unter sich ausmachten. Der 6. Platz für das Torgauer Boot mit nur 1,7 Sekunden Rückstand auf Platz 3 ist recht ordentlich.

Die im ersten Jahr bei den Junioren startenden Moritz Ombodi und Peter Scherzer beherrschten das Feld deutlich und siegten vor Booten aus Meißen und Wurzen. Die A-Junioren Fritzi Linsener und Leonore Exel steuerten noch einen 3. Platz zum guten Abschneiden der Torgauer Ruderer bei.