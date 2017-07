Beispielhafte Modernisierung denkmalgeschützter Bausubstanz

Im Rahmen einer komplexen Modernisierung entstanden hier barrierearme Wohnungen für Menschen aller Altersgruppen. Dies sei beispielgebend für ganz Sachsen, so der Verbandschef.

Komplette Lösung

Die in den Jahren 1880 bis 1883 erbaute Artilleriekaserne der Stadt Torgau ging am 1. Juli 1990 in das Eigentum der Torgauer Wohnstätten GmbH über. Die Wohnraumgestaltung war nicht mehr zeitgemäß und die technische Ausstattung völlig überaltert. Eine wirtschaftliche Verwertung war ohne grundlegenden Umbau nicht mehr gegeben. Auch der Gedanke zum Bau einer Jugendherberge scheiterte. Im März 2015 wurde konform des B-Planes „Militärproviantmagazin und Umgebung“ der Bauantrag gestellt.

Der offizielle Spatenstich erfolgte am 19. Mai 2015. Alle Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben. So begann mit der Trockenlegung der Außen- und Innentragwände ab 18. Mai 2015 das anspruchsvolle Ziel, auf 2311 m² Wohnfläche 36 neue Wohneinheiten zu schaffen.

Wesentliche Kriterien für alle WE waren beispielsweise

• Erreichbarkeit aller Ebenen mittels Aufzug

• Schlüsselloser Zugang ins Haus

• Sprechanlage mit Videotechnik

• Schwellenloser Zugang zu den WE vom Eingang bis zum Balkon

• Breiter Türzugang von mindestens 870 mm

• Medienzugang in allen Wohnräumen

• Bodengleiche Duschen, zusätzlich noch mit Wanne

• Sanitärausstattung mit Haltegriffen

• Balkone für alle WE

• Gesicherter Pkw-Stellplatz unmittelbar am Haus

Im Haus selbst gibt es 11 verschiedene Wohnraumlösungen. Die Wohnflächen betragen zwischen 52 m² und 87 m². Noch vor Beginn der Bauhauptleistungen in den neuen Wohnungen war ein reges Interesse an barrierearmen Wohnraum an diesem Standort vorhanden. Ausgestattet mit nur einer Skizze in der Hand zeugte dies von einem großen Vertrauen, welches dem Wohnungsunternehmen entgegengebracht wurde. Im Untergeschoss ergab sich die Möglichkeit des Ausbaus von zwei Gewerbeeinheiten mit insgesamt 227 m². Diese Fläche wird vom DRK Torgau als Tagespflege und Begegnungsstätte genutzt. Diese Einrichtung ist so ausgestattet, dass sie auch von Menschen mit Behinderung genutzt werden kann.

In allen Bauphasen spielte der Denkmalschutz eine mitentscheidende Rolle.

Die Zuwegung im Außenbereich ist für Mieter und Rettungsfahrzeuge gestaltet. Künftiges Grün wird dem Sitzbereich Schatten spenden und die Außenanlage abrunden. Freie und reservierte Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Attraktiv und sicher

Trotz Brandschutztüren auf den Fluren und im Treppenhaus, vor dem Aufzug im Erdgeschoss, nicht brennbarem Fußbodenbelag in den Fluren, Rauchmeldern und Brandschutzdecken in den WE wurde eine Brandmeldeanlage eingebaut. Alle Wohnungen sind mit Informationsanlagen der Telekom und Multimedia-Leitungen für TV u. a. von Kabel Deutschland in allen Wohnräumen ausgestattet und verfügen über eine Videosprechanlage. Die Beleuchtung der Flure und allgemeiner Räume ist mit energiesparenden Leuchtmitteln bestückt. Auf dem neuesten Stand der Technik sind auch die Ausstattungen für Sanitär-Heizung-Lüftung. So entschied man sich für Gas-Brennwert-Technik. In allen Wohn- und Gewerbeeinheiten sind dezentrale Wohnungsstationen zur Heizwärme- und Warmwasserbereitstellung eingebaut. Auf zwei Etagen sind Abstellräume für Elektro-Rollstühle eingerichtet und im Dachbereich befindet sich neben einem Wäschetrockenraum ein Gemeinschaftsraum, der auch für private Feierlichkeiten genutzt werden kann.

"Die neuen Wohnungen waren schon

vor dem ersten Spatenstich heiß begehrt."