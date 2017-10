Belgeraner blamieren sich beim Tabellenvorletzten

Belgern war nicht etwa chancenlos, nein, aber man traf mal wieder nicht ordentlich. Anfang der zweiten Halbzeit erzielten die Glesiener ihr Tor, das sie mit Geschick und Glück verteidigten. Gegen die Kellerkinder, so auch daheim gegen Wölkau, büßte Belgern die Punkte ein.

Der neue Spitzenreiter SV Naundorf hatte sich sein Spiel bei der Schenkenberger Reserve-Elf leichter vorgestellt. Die Heimelf legte großes Augenmerk auf eine gute Verteidigungsstrategie und Taktik. Das klappte in der ersten Halbzeit recht gut. In der Schlussviertelstunde konnte Naundorfs Grosse die Abwehr des Gastgebers zwei Mal in Folge durchbrechen und zwei Treffer setzen.

Indes musste Spitzenreiter Zschortau tatenlos zuschauen, weil sein Spiel gegen Oschatz auf den Mai kommenden Jahres verlegt wurde, wie der SV Naundorf die Tabellenführung übernahm. Der SV Traktor Naundorf musste ebenfalls alle Register ziehen, um in Rackwitz als Sieger vom Platz zu gehen. Nach einem Zwei-Tore-Vorsprung wurde es in der zweiten Halbzeit für die Traktoristen öfters brenzlig. Rackwitz gelang immer wieder der Anschlusstreffer und war auf den Ausgleichstreffer bedacht. In der Nachspielzeit allerdings kam dann das Knockout.

Die Spielgemeinschaft Strelln/Schöna-Röcknitz kommt immer besser in Fahrt. Am Anfang der Serie mit Schwierigkeiten im Zusammenspiel – die Spieler mussten sich erst einmal finden –, klappt dies nun zusehends besser.

Zuhause gegen Selben endete die erste Halbzeit torlos. Im zweiten Spielabschnitt sahen die 30 Zuschauer noch reichlich Tore. Am Ende hatte die Spielgemeinschaft einen Treffer mehr auf ihrem Konto. Selbst ihr Torhüter traf – verwandelte einen Elfmeter. Die Spielgemeinschaft Delitzsch II/Spröda konnte sich gegen Mörtitz nicht aus ihrer prekären Lage befreien. Jedoch lagen die Delitzsch-Sprödaer zeitig im Rückstand. Sie hofften auf den Ausgleich, doch Mörtitz erzielte binnen sieben Minuten noch drei Treffer zum letztlich deutlichen Auswärtssieg.

Statistik

Schenkenberg II – SV Naundorf 0:2 (0:0)

TF: 0:1/0:2 Grosse (70./80.); GK: 3 x Naundorf; SR: Winkler (Eilenburg); ZS: 35

Glesien – Belgern1:0 (0:0)

Belgern: Straube, Merzsch (75. Schneider), Langrock, Hempel, Wolter, Näke, Kisser, Fiedler, Seidel (68. Pollmer), Werner, Tränkner; TS: Poppe (53.); GK: 3 x Glesien, 2 x Belgern; SR: Kräger (Laußig); ZS: 65

Rackwitz – Traktor Naundorf 2:4 (0:1)

Naundorf: Th. Schneider, Wogawa, Dräger, Schieler (33. Saack), Grützke, Brand, Schreiber, Gruhle, Kupfer, Radeck, St. Schneider; TF: 0:1 Schreiber (11.), 0:2 Brand (47.), 1:2 Plohmann (63.), 1:3 Brand (81.), 2:3 Wogawa (87.), 2:4 Brand (90+1); GK: 2 x Rackwitz, 2 x Naundorf; SR: Alexander Hempel; ZS: 35

Delitzsch II/Spröda – Mörtitz 0:4 (0:1)

TF: 0:1 Richter (18.), 0:2 Wend (81.), 0:3 Fichtner (84.), 0:4 Wend (88.); GK: 2 x Delitzsch, 1 x Mörtitz; SR: Rollert (Lissa); ZS: 35

Strelln/Schöna-Röcknitz – Selben 4:3 (0:0)

Strelln/Schöna: Jankowsky, Richter, Jehnich, Mai, Schöne (79. Grube), Mielich, Wilk (46. Voigtländer), Serber, Lipper, Seifert (46. Zapf), Hess; TF: 1:0 Seifert (54.), 2:0 Mielich (71.), 2:1 Linke (79.), 3:1 Jankowsky (82./EFM), 3:2 Schuchert (84.), 4:2 Hess (86.), 4:3 Laue (88.); GK: 2 x Strelln, 3 x Selben; SR: Rohrbach (Düben); ZS: 30

Zschortau – Oschatz verlegt auf 19. 5. 2018

spielfrei: SV Wölkau