Belgeraner servieren Strelln/Schöna/Röcknitz ab

Fussball. Spitzenreiter Zschortau ließ seinem Spielpartner Wölkau nicht den Hauch einer Chance. Schon nach zehn Minuten führte die SGZ mit 2:0 und nach gut einer halben Stunde war das Spiel eigentlich schon gewonnen. Wölkau kassierte in Halbzeit zwei weitere Gegentore.

Mörtitz, der ärgste Verfolger der Zschortauer, war zuhause gegen Schenkenberg II ebenfalls siegreich. Die Schenkenberger wehrten sich zwar tapfer, mussten aber aufgrund fehlender Kraft und Kondition die zweite Halbzeit abgeben.

Der SV Roland Belgern traf gegen Strelln/Schöna/Röcknitz sieben Mal und verbesserte somit sein Torkonto. Noch besteht für die Spielgemeinschaft Strelln/Schöna/Röcknitz aus tabellarischer Sicht keine Gefahr. Aber zwei Niederlagen in Folge mit zwölf Gegentreffern tun nicht gut für das Gemüt.

Das Topspiel des Spieltages fand in Cavertitz statt. Dort empfing der SV Traktor seinen Namensvetter SV Naundorf. Die Traktoristen spielten voll konzentriert auf, rannten was das Zeug hielt, kämpften um jeden Ball und führten zu recht nach einer guten halben Stunde mit 3:0. Die Gegentore ließen die Traktoristen unbeeindruckt. Am Ende ein verdienter Erfolg in einem fairen Spiel.

Der FSV Oschatz hatte die Rackwitzer zu Gast, die versetzten den Gastgebern bis zur Halbzeit quasi den K.O.-Schlag, obwohl diese mit zwei Treffern dem Remis sehr nah waren. Grün-Weiß Selben verpasste bei seinem Heimspiel gegen Delitzsch II/Spröda die Chance, sich mit einem Sieg ins Mittelfeld abzusetzen. Am Ende siegten die Gäste knapp.



Statistik

SV Roland Belgern – SpG Strelln/Schöna/Röcknitz 7:0 (3:0)

Belgern: Straube, Merzsch, Ender, Hempel (54. Werner), Wolter, Kisser, Fiedler, Schneider, Kentsch, Seidel, Tränkner;

Strelln/Schöna/Röcknitz: Mildner, Richter, Leipnitz, Mai, Grube), Hutschenreuter (67. Brunzlow), Lipper, Serber (46. Schöne), D. Jehnich (59. Grube), Seifert, Voigtländer, Wilk; TF: 1:0 Kisser (15.), 2:0/3:0 Hempel (20./25.), 4:0 Kentsch (48.), 5:0 Seidel, 6:0 Seidel (53./57.), 7:0 Werner (76./EFM); GK: 2 x Belgern, 3 x Strelln; SR: Pflock (Schildau); ZS: 85

FSV Oschatz – TSV Rackwitz 2:3 (0:3)

Oschatz: Ferl, Kattner, Reichert, Mandel, Naumann, Gärtner, Zoike (46. Erdmann), Pöhlmann, Baranowski, Kretzschmar, Weidlich (38. Halil Toska); TF: 0:1/0:2/0:3 Eric Ousmane Barro (11./15./25.), 1:3 Mandel (73.), 2:3 Gärtner (77.); GK: 3 x Oschatz, 2 x Rackwitz, GRK: 1 x Oschatz, 1x Rackwitz, SR: Rick Peer Schulz (Krostitz); ZS: 30

LSV Mörtitz – SV Schenkenberg II 3:0 (1:0)

TF: 1:0 Fichtner (39.), 2:0 Richter (46.), 3:0 Wend (63.); GK: 1 x Mörtitz, 2 x Schenkenberg; SR: Forstner (Dommitzsch); ZS: 56

Grün-Weiß Selben – SpG Delitzsch II/Spröda 2:3 (0:2)

TF: 0:1 Harrison (11.), 0:2 Wenzel (18.), 0:3 Köselowsky (68.),1:3 Cichon (75.), 2:3 Werner (76./EFM); GK: 3 x Selben, 1 x Delitzsch; SR: Träumner (Mockrehna); ZS: 55

SG Zschortau – SV Wölkau 7:1 (3:0)

TF: 1:0 Bothur (8.), 2:0 Wunsch (10.), 3:0 Bothur (27./EFM), 4:0 Bothur (53.), 5:0 Sonntag (60.), 5:1 Heimpold (65.), 6:1 Handke (66.), 7:1 Mörschke (85.); GK: 1 x Wölkau; SR: Judenhagen (Krostitz); ZS: 65

Traktor Naundorf – SV Naundorf 4:2 (3:1)

Traktor Naundorf: Th. Schneider, Kernche, Dräger, Brand, Röhner, Prellberg, Gruhle, Kupfer, Arbeiter, Radeck, Hoff; TF: 1:0 Radeck (6.), 2:0 Brand (9.), 3:0 Hoff (33.), 3:1 Kraft (43.), 4:1 Brand (52.), 4:2 Fleck (77.); GK: 2 x Traktor, 2 x SV; SR: Köhler (Wermsdorf); ZS: 45

spielfrei: FSV Glesien