Belgern-Schildau legt Haushalt vor

von TZ-Redakteur

Belgern-Schildau. Ein Minus steht in der Endabrechnung vor der Zahl, die dem Stadtrat in der letzten Sitzung durch die Verwaltung präsentiert wurde. Der Haushalt für 2017, der nun öffentlich diskutiert wurde, sieht im Etat eine Lücke von 150 000 Euro vor. Den knapp elf Millionen Euro Einnahmen, die sich in erster Linie aus Steuern sowie Zuwendungen und Umlagen generieren, stehen ordentliche Aufwendungen von rund 11,9 Millionen Euro gegenüber – rund ein Viertel davon sind Personalausgaben. Die doppische Haushaltsführung und diverse Finanzkennzahlen machen es möglich, dass das Minus am Ende aber doch geringer ausfällt als diese Zahlen. Im letzten Jahr stand noch ein Plus von rund 90 000 Euro, 2018 soll die Stadtkasse um 350 000 Euro anwachsen.



Einem Stadtrat gefällt das jedoch gar nicht so recht: „Eigentlich hätte das Minus höher ausfallen müssen, damit die da oben“ – gemeint sind die verantwortlichen Landespolitiker – „mal sehen, dass es so nicht weitergeht“, zeigte sich Matthias Griem verärgert über Sachsens Regierende. Man spare und spare und würde den Oberen damit nur zeigen, dass es immer weiter so gehe. „Aber eigentlich geht es schon lange nicht mehr.“



Schuld daran sind unter anderem auch die weiter sinkenden investiven Schlüsselzuweisungen, die Belgern-Schildau in diesem Jahr nur noch in Höhe von

338 000 Euro zustehen und bis 2019 um weitere 50 000 Euro sinken werden. Auch deshalb bleibt der Hort Schildau in diesem Jahr das einzige größere Projekt, das die Stadt in Angriff nehmen kann. 2,25 Millionen Euro sind veranschlagt, 825 000 Euro davon sind Fördermittel. „Den Bescheid aus ,Brücken in die Zukunft’ für den Hort haben wir mittlerweile auch erhalten“, konnte Bürgermeisterin Eike Petzold dann während der Sitzung mitteilen.



Insgesamt will die Stadt 2017 vier Millionen Euro investieren. Neben dem Hortneubau ist der Rest größenteils in Hochwasserschutzmaßnahmen angelegt. 1,5 Millionen Euro sind das, die jedoch komplett gefördert werden. 770 000 Euro davon entfallen auf die Oberflächenentwässerung in Bockwitz, die bereits zu Teilen abgeschlossen ist. 420 000 Euro werden für die Deichscharte bei Ammelgoßwitz verbaut, 120 000 Euro am Neumühlbach in Schildau und 112 000 Euro für ein Abschlagsbauwerk bei Treblitzsch.

Ansonsten sind es nur noch kleinere Summen, die es sich die Stadt leistet, locker zu machen. Darunter zählt unter anderem die Flurneuordnung in einigen Dörfern, Abwasser und Straßenbeleuchtung. Für die Feuerwehr bleibt in diesem Jahr nicht viel, für den Straßenbau gar nichts.



In die Investitionskosten im Bereich Abwasser fällt unter anderem die Beschaffung eines sogenannten Sinkkastenreinigers, eines Multicar-Aufsatzes, der im Grunde genommen dazu dient, Gullis effektiver und vor allem mitarbeiterschonender zu entleeren beziehungsweise zu reinigen. Nicht unumstritten war die Anschaffung im Rat. Zwar erklärte Bauhof-Chef Sebastian Richter, dass es im Bereich Belgern etwa 2500 Gullis gibt, die normalerweise zwei Mal im Jahr gereinigt werden müssten. Nur Belgern sei betroffen, weil die Rolandstadt im Vergleich zu Schildau nicht Mitglied im Zweckverband Torgau-Westelbien sei.



Der nutze ebenfalls ein solches Gerät, so die Bürgermeisterin. Eine Ausleihe sei jedoch nicht möglich. Den eigenen Neuerwerb zu verleihen, sei somit auch schwierig, da alle möglichen Interessenten selbst versorgt seien. Sich ein derartiges Gerät also wegen nur weniger Einsatztage im Jahr extra anzuschaffen, wurde zwar von einigen Räten kritisch hinterfragt, letztlich aber doch beschlossen.



Doch zurück zum Haushalt: Diesen gelte es nun schnell zu beschließen, forderte Martin Böttger seine Kollegen auf. Ansonsten sagt der Kreis, „macht erstmal eure Hausaufgaben.“ Ansonsten käme dann die Forderung, die Steuern weiter hochzunehmen, um die Probleme bei der Haushaltserstellung zu minimieren. Bürgermeisterin Petzold wollte an dieser Stelle jedoch nichts auf den Landkreis kommen lassen, der sei schließlich in einer ähnlichen Lage und müsse knapsen, weshalb sich der Ärger nicht auf die nordsächsischen Behörden richten solle.