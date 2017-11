Belgerns Bundesstraße jetzt mit Tempo 30

Belgern. TZ sprach darüber mit Bürgermeisterin Eike Petzold.

TZ: Frau Petzold, wie kommt’s, dass hier so plötzlich eine 30 angebracht wurde, an der Kindertagesstätte „Rolandspatzen“ die Autos aber noch immer mit 50 km/h fahren können?

Eike Petzold: Beide Dinge müssen leider getrennt voneinander betrachtet werden. Im Frühjahr hatte eine Verkehrsschau in jenem Bereich der Bundesstraße ein erhöhtes Gefahrenpotenzial aufgezeigt.



Was wurde damals als Begründung geliefert?

Es war die Summe aus einem schwierig einzusehenden Kreuzungsbereich, der Busanbindung in Höhe Friedhof sowie der wegen der Bushaltestelle und des Friedhofs erwartbaren Fußgängerquerungen.



Und Fußgängerquerungen sind an den „Rolandspatzen“ rein gar nicht zu erwarten, oder was?

Natürlich. Aber die Summe der Gefahrenpotenziale hat hier eben nicht ausgereicht, den fließenden Verkehr auf 30 zu drosseln.



Grund genug für die Stadt, das Vorhaben, hier doch noch irgendwann eine Geschwindigkeitsbegrenzung hinzusetzen, zu beerdigen?

Dieses Vorhaben verspricht aus derzeitige Sicht nur dann Erfolg, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.



Soll heißen?

Ich hoffe nicht, dass es erst ein Unfall sein muss, der zum Umdenken führt. Es würde allein schon reichen, wenn sich das Verkehrsaufkommen erhöht, was dann allerdings mit einer Verkehrszählung untermauert werden müsste.



Klingt nicht danach, als würde sich dies in nächster Zeit erfüllen...

Trotzdem werden wir alles daran setzen, die Tempo-30-Schilder nicht nur vor die „Rolandspatzen“ zu bekommen. Nach wie vor gilt dies auch für die Bereiche Schildauer Volkshaus/Kindertagesstätte „Zu den kleinen Schildbürgern“ sowie die Zufahrt zum neuen Schildauer Hort in der Wurzener Straße.