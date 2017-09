Benefiz-Fest für Beckwitzer Agrargesellschaft am Samstag

15 Uhr geht es an den Unterteichen los. Sämtliche Vereine des Orts sind mit von der Partie. Um 15 Uhr gibt es Blasmusik aus Belgern, 15.30 Uhr einen Auftritt der Kindertagesstätte. Am Abend hat sich auch noch die „Geile Gugge“ aus Belgern angesagt. „Wir stellen den Tag unter das Motto ,Nachbarn helfen Nachbarn'“, sagte Kristin Lehmann von der Beckwitzer Feuerwehr. Der Betrieb habe immer ein offenes Ohr für die Belange der Vereine gehabt. Nun sei es an der Zeit, etwas zurückzugeben.

In dem Betrieb stellt sich die Situation momentan wie folgt dar: „Der Brand hat die Kartoffelsortierung und unser Lager inklusive der bereits abgesackten Kartoffeln sowie Weizen, Säfte und alles an Verpackungsmaterial vernichtet. Am Freitagmorgen hatten wir also nur noch die Kartoffeln auf dem Feld und unseren Kartoffelroder, der sich Gott sei dank auf dem Feld befand“, sagt Rowena Flugrath.

„Wir hatten Dank unserer Lieferanten am Montag zur Apfelannahme bereits wieder eine Waage und das Grundsortiment an Säften vor Ort und funktionierten eine Reifengarage zur provisorischen Verkaufshalle um.

Nachdem am Montag die neuen Kartoffelsäcke kamen, haben wir die frisch geernteten Kartoffeln per Hand abgesackt und verfügen nun erst mal wieder über eine Grundversorgung an Kartoffeln.“ Weizen und Eier sind auch im Verkauf verfügbar. Die Apfelannahme läuft wie geplant jeden Montag und Dienstag. Zur Brandursache selbst könne noch nichts gesagt werden. Auf Seiten des Lohnunternehmens habe der Schaden im täglichen Geschäft ähnliche Auswirkungen. Die fehlenden Maschinen wurden erst einmal durch Mietgeräte ersetzt.