Benefizkonzert in der Dorfkirche

Lausa. Das bunte Programm, welches der Chorleiter Tobias Orzeszko zusammengestellt hatte, versprach den Gästen ein Hörerlebnis sowohl bekannter Lieder, als auch eher seltener Stücke.



Die Sänger begeisterten nicht nur mit ihren Stimmen, sondern auch mit Rezitationen von Gedichten und Kurzgeschichten. Besonders hervorzuheben ist, dass Tobias Orzeszko als Chorleiter auch gleich noch die Funktion des Organisten übernahm. Zur Begleitung der Chormusik ließ er die alte Orgel erklingen. Die von Knut Häckel vorgetragene Weihnachtsgeschichte bereicherte Orzeszko darüber hinaus mit einem Sologesang. Das Publikum durfte den Chor bei einigen Liedern gesanglich verstärken, was gern angenommen wurde.



Nachdem das abwechslungsreiche Konzert beendet war, dankte Bärbel Scaruppe allen Beteiligten und lud – wie schon so oft – in den Gasthof Lausa ein, wo Annett Starke mit ihrem Team wartete. Hier fand am lodernden Kamin noch so mancher Plausch statt und das Aufwärmen tat allen gut. Einzelne Besucher sicherten sich noch einen der schönen Schwibbögen mit dem Motiv der Lausaer Dorfkirche, hergestellt in der Justizvollzugsanstalt Torgau. Ein Dank für das Aufstellen und Schmücken des Weihnachtsbaumes geht auch an Günter Wagner.

Petra Dzur, Förderverein Dorfkirche Lausa