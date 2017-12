Bereits Jugendliche mit mehr als zwei Promille eingeliefert

Torgau. Die Torgauer Zeitung unterhielt sich darüber mit Edith Bieck, der Chefärztin der Kinder- und Jugendabteilung des Torgauer Kreiskrankenhauses Johann Kentmann.



TZ: Beobachten Sie auch in Torgau einen Anstieg der Zahl solcher Komasäufer?

E. Bieck: Nein. Es werden generell nicht sehr viele Jugendliche wegen Alkoholeinflusses eingeliefert und wenn, befinden sie sich meist in keinem lebensbedrohlichen Zustand.



Wie alt sind die Jugendlichen im Durchschnitt?

Sie sind zwischen 14 und 18 Jahren alt. Dem Gefühl nach würde ich auch sagen, dass es sich um mehr Mädchen als Jungen handelt.



Was ist in der Regel der höchste Alkoholwert, mit dem je ein Jugendlicher eingeliefert wurde?

Wenn wir Patienten mit mehr als einer Promille bei uns haben, ist der Wert für das junge Alter schon relativ hoch. Wir hatten jedoch sogar schon Fälle mit mehr als zwei Promille. Dabei handelt es sich nicht um einen einmaligen Ausrutscher. Das sind Personen, die regelmäßig Alkohol konsumieren und bereits daran gewöhnt sind.



Werden zu Feiertagen mehr Patienten eingeliefert als normalerweise?

Nein. Die Jugendlichen trinken zumeist bei privaten Feiern. Feiertag oder nicht spielt hierbei keine Rolle.



Welche Gründe haben die Jugendlichen für den Alkoholkonsum?

Meistens geht es nicht um ein „Um-die-Wette-Saufen“. Sie wollen einfach nur ein Problem wegtrinken.



Findet eine Nachsorge bei den bereits entlassenen Jugendlichen statt?

Wir bieten ihnen auf jeden Fall Hilfe an, auch Gespräche mit einem Jugendpsychologen sind möglich. Die Personen, bei denen es sich offensichtlich um einen Ausrutscher handelt, nehmen die Unterstützung häufig an. Doch es gibt ebenso Patienten, die sich nicht helfen lassen wollen