Bergmanns Stolz in Belgerns Museum

Belgern. Prof. Dr. Gerhard Heide und Andreas Massanek von der Technischen Universität Bergakademie Freiberg zeigten sich in dem vergleichsweise kleinen Museum nicht nur über die relativ große Anzahl der geladenen Gäste überrascht. Überrascht waren die beiden auch von dem Interesse, das den – so Heide – doch recht spröden Ausstellungsobjekten – hier entgegengebracht werde.



Nicht nur Stadträte und Sponsoren hatten sich im Museum eingefunden. Als Gäste konnte Hausherrin und Bürgermeisterin Eike Petzold auch zahlreiche ihrer Amtskollegen begrüßen. Neben der Dommitzscher Bürgermeisterin Heike Karau kamen auch Peter Klepel (Mockrehna), René Vetter (Beilrode), Roland Märtz (Doberschütz) und – wenn man ihn in dieser Aufzählung aktueller Amtsträger denn sehen will – auch der ehemalige Schildauer Bürgermeister Martin Böttger (heutiger Stadtrat). Wie hoch die Eröffnung angebunden war, zeigte der Umstand, dass selbst Andrea Staude, die Vize-Präsidentin der Landesdirektion, und Steffen Fleischer vom Landratsamt mit von der Partie waren.



Unter dem Titel „Von Heynitz zur terra mineralia“ zeigen die Geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg in Belgerns Haus am Topfmarkt vorerst bis zum 31. August des kommenden Jahres 70 Objekte. Schon jetzt gebe es nach Angabe von Museumsleiterin Ursula Viezens mehrere Anfragen für Gruppenbesuche. Dabei steht man mit der Bewerbung erst am Anfang.

Eike Petzold sprach von einem Prozess des Reifens und des Abstimmens, den es bedurft habe, um die Ausstellung zu stemmen. Sie hofft, dass die Exponate einen großen Teil dazu beitragen, dass das Wissen über Friedrich Anton Freiherr von Heynitz (*14. Mai 1725 im heutigen Ortsteil Dröschkau; †15. Mai 1802 in Berlin) bei vielen in der Region ins Bewusstsein rückt.



Von Heynitz war einer der Gründer der Bergakademie Freiberg und der bedeutendste preußische Staatswirt des 18. Jahrhunderts. Er gilt als Reformer des Bergbaus. Mit der Ausstellung wolle man aber auch auf die Zielgruppe der Kinder blicken, betonte die Bürgermeisterin. Unter anderem bringt die Belgeraner Grundschule noch in diesem Schuljahr eine Projektwoche Steine mit den zur Schau gestellten Mineralien in Verbindung.