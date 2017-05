Bergner gewinnt OBM-Wahl

Torgau/Schkeuditz/Nordsachsen. Der landkreiseigene Betrieb Bildungsstätten braucht ab 1. August einen neuen Chef. Nach dann nur acht Monaten im Amt wechselt der aktuelle Geschäftsführer Rayk Bergner ins Schkeuditzer Rathaus.



Der 44-jährige CDU-Politiker hat am Sonntag die Oberbürgermeisterwahl in der 17 000-Einwohner-Stadt für sich entschieden. Rund 60,3 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn. Amtsinhaber Jörg Enke (52), den Freie Wähler, LINKE und SPD ins Rennen geschickt hatten, kam auf 39,7 Prozent und muss nach zwei Amtsperioden nun das Rathaus räumen. Die Wahlbeteiligung lag in Schkeuditz bei 35,3 Prozent.



Des einen Freud ist des anderen Leid: Während die Spitzenposition im Schkeu-

ditzer Rathaus nun für die nächsten sieben Jahre besetzt ist, klafft beim Landkreis Nordsachsen nach dem 31. Juli zunächst eine Lücke. Denn so lange läuft die Amtszeit von Jörg Enke noch und so lange ist Bergner auch noch Leiter des Eigenbetriebs Bildungsstätten.



Sobald das Wahlergebnis in Schkeuditz amtlich festgestellt sei, beginne die Ausschreibung für den Leitungsposten, sagte Nordsachsens Hauptdezernent, Steffen Fleischer, der Torgauer Zeitung. Ziel sei es, den Prozess so voranzutreiben, dass der Kreistag am 20. September über Bergners Nachfolge beschließen könne.

Für die Zeit, die zwischen dem Ausscheiden des alten der Bestimmung eines neuen Betriebsleiters vergeht, wird der stellvertretende Betriebsleiter die Geschicke der Einrichtung lenken. Norbert Morch ist auch Leiter der Volkshochschule Nord-

sachsen.



Für Rayk Bergner war es insgesamt ein kurzes Gastspiel im Eigenbetrieb. Am 1. Januar 2017 hatte er dort die Nachfolge von Dorothee von Gynz-Rekowski angetreten, die sich auf eigenen Wunsch zurückgezogen hatte.

Der Eigenbetrieb Bildungsstätten besteht aus den Kernbereichen Kreismusikschule mit Standorten in Torgau, Delitzsch, Eilenburg, Oschatz, Schkeuditz und Taucha, sowie der Volkshochschule Nordsachsen. Diese wiederum verfügt über Geschäftstellen in Eilenburg, Torgau, Delitzsch, Oschatz, Schkeuditz, Taucha und Bad Düben. Hinzu kommen die Geschäftsbereiche Schullandheim Reibitz und Sternwarte Nordsachsen. seb