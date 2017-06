Berliner Stadt-Derby im Belgeraner Döhner

Fußball. In Berlin teilen sich der TSV Rudow 1888 und der BSV Grün-Weiß Neukölln teilweise die Sportplätze für ihren Trainingsbetrieb, was nicht nur bei den Trainingszeiten für eine gewisse Rivalität zwischen beiden Teams liegt.

Deren Anlagen befinden sich in der Hauptstadt nur einen Steinwurf weit entfernt. Die F-Junioren der beiden Vereine nahmen zweieinhalb Stunden Fahrzeit auf sich, um an der Elbe beim 30. Belgeraner Roland-Cup den Turniersieg unter sich auszumachen.

Die beiden Spree-Athener Teams bestimmten von Beginn an das Geschehen im Döhner. Dass es Rudow’s Dritte und Neukölln’s Vierte dieser Altersklasse waren, war für die restlichen Teilnehmer nicht erkennbar. Sie bissen sich an den beiden reihenweise die Zähne aus, wobei die Kicker des Grünhainichener BC noch am ehesten mithalten konnten und im Halbfinale die minimalistischen Neuköllner, ins Neumeterschießen zwangen. In der Vorrunde hatten den Grün-Weißen vier Treffer gereicht, um vier Siege einzufahren. Im gesamten Turnierverlauf kassierten sie ebenso wie Grünhainichen keinen Gegentreffer in der regulären Spielzeit.

Nur im Duell vom Neunmeterpunkt mussten sie sich geschlagen geben. Grünhainichen im Halbfinale, Neukölln später im Endspiel. Allerdings war der Ausgang beider Entscheidungsschießen dem vorherigen Spielverlauf angepasst. Das Finale sah eine deutlich überlegene Rudower Truppe, der nur ein Torerfolg fehlte. Das unnötige Zittern in der Neuner-Lotterie hätten sie sich durchaus ersparen können.

Die Landkreis-Vertreter konnten nicht in die Entscheidung um die Podestplätze eingreifen. Die Gastgeber standen unmittelbar vor dem Nichtantritt und bildeten kurzfristig eine Spielgemeinschaft mit der Dresdener SG Bühlau, die immerhin den fünften Platz sicherte. Dommitzsch absolvierte zwar eine passable Vorrunde, war aber in Platzierungsrunde mit Lospech behaftet und rutschte noch ans Ende des Gesamtklassements. So konnten die Hartenfelser Kicker, die in der Staffel noch hinter dem DSV eingekommen waren, noch an den Grün-Weißen vorbeiziehen.

Endstand:

01. TSV Rudow 1888 Berlin

02. BSV Grün-Weiß Neukölln 1950

03. Grünhainichener BC

04. ESV Lok Engelsdorf

05. SpG Belgern/Bühlau

06. Möringer SV

07. Storkower SC

08. SC Hartenfels Torgau 04

09. SV Strehla

10. Dommitzscher SV Grün-Weiß

Beste Spieler: Tim Swarkowski (Rudow), Tim Taha Sülün (Neukölln), Finn Töpert (Belgern/Bühlau); Bester Torwart: Max Jentzsch (Strehla); Bester Torschütze: Lasse Bauer (Grünhainichener BC).

Belgern/Bühlau: Trümmel, Golde, Fleig, Winkler, Hempel (1 Tor), Töpert (4), Tekotsch, Hoba, Kleber (4).

Hartenfels Torgau: Schlorke, Heinz, Kazmirek (1), Thielicke, Zaspel, Schlesinger (1), Westphal, Vassilyev.

Dommitzsch: Linke, Fransicsi, Sureck, Hilliger, Dauscha, Gunkel, Pixa, Herrmann (1), Pitigoi, Pfennig.