Berryline auf Grüner Messe präsent

Belgern/Berlin. Doch keine Angst. Schlechte Stimmung kam bei dem Tauraer in der Bundeshauptstadt nicht auf. Die Lautstärke war lediglich der enormen Geräuschkulisse in der Messehalle geschuldet.



TZ: Herr Niltop, Sie waren zwei Tage auf der Grünen Woche präsent, um Kunden auf den Geschmack von Nüssen und Beeren zu bringen. Wie kamen ihre Snack-Variationen an?

Rocco Niltop: Ich war sehr, sehr zufrieden. Allein was die Laufkundschaft betraf, gingen die Tüten weg wie warme Semmeln. Das betraf nicht nur unsere bekannten Berryline-Produkte sondern auch die neue salzig-rauchige Kreation.



Doch nur mit Laufkundschaft ist das Überleben am Markt schwer möglich ...

Genau deswegen war die Grüne Woche für uns auch ein Erfolg, weil es allein an unseren beiden Messetagen viele Gespräche gab. Unter anderem bahnt sich ein vielversprechenden Kontakt zu einer Handelskette in Berlin an. Zudem gab es nach der Vermittlung des sächsischen Wirtschaftsministeriums anlässlich des Ländertags des Freistaats auch ein Gespräch mit einer chinesischen Wirtschaftsdelegation. Die kommenden Monate werden zeigen, was sich daraus entwickeln lässt.



Welche Erkenntnis haben Sie von der Spree mit an die Elbe zurückgenommen?

Obwohl unsere Produkte bundesweit in Apotheken gelistet sind, muss die Marke noch bekannter gemacht werden. Hier müssen wir weiter Gas geben. Ansonsten bin ich erleichtert darüber, dass wir – allein was das Finanzielle betrifft – mit einer schwarzen Null zurückgekehrt sind. Wegen der unzähligen Stände und Möglichkeiten war das kein Selbstläufer.



Was war Ihr persönliches Messehighlight?

Die Grüne Messe war voll damit. Aber die tiefgefrorenen Cocktails eines Berliner Start-up-Unternehmens haben mich verblüfft. Frische Bioqualität aus der Gefriertruhe. Einfach nur auftauen und genießen. Und das Beste ist, das Eis ist schon drin.