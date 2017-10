Berufswunsch Pfarrerin

Audenhain. An der Seite von Mathias Imbusch, Superintendent des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch, hatte Teresa Förtsch in der Melpitzer Dorfkirche ihren ersten regionalen Gottesdienst mitgestaltet. Danach nutzte die 27-Jährige das gesellige Zusammensein beim Ernte- und Dreschfest, um die Gemeinde kennenzulernen. Das geschah am 30. September – ihrem ersten Tag als Gemeindevolontärin im Pfarrbereich Audenhain. Seitdem ist die junge Diplom-Theologin aus Leipzig auch in Wildschütz, Schöna, Klitzschen, Mockrehna, Wildenhain sowie in Ober- und Niederaudenhain unterwegs: „Ich möchte die Menschen treffen, die hier vor Ort für eine lebendige kirchliche Arbeit sorgen“, bekundet sie.



Teresa Förtsch, verheiratet und Mutter einer zweijährigen Tochter, möchte Pfarrerin werden. Jetzt hat sie die Chance, die vielfältigen Aufgaben ein Jahr lang kennenzulernen. Am bisherigen Studium an den Universitäten in Leipzig und Halle war besonders die fachliche, geisteswissenschaftliche Seite vordergründig: „Jetzt kann ich direkt mit den Menschen arbeiten. Es ist mir wichtig, dass sich Gemeinschaften treffen, die zusammenhalten“. Dazu zählt sie unter anderen die Frauenkreise und die Treffen der Konfirmanden. Mit Gemeindepädagogin Claudia Horn und Gemeindesekretärin Susann Klugmann habe sie zwei Personen an der Seite „die sich vor Ort auskennen und mir viele Fragen beantworten“, zeigt sie sich erleichtert.



Sehr erfreut ist Teresa Förtsch, dass es im Pfarrbereich Audenhain noch jeden Sonntag mindestens einen Gottesdienst gibt, an dem Orgel gespielt wird – „dank des ehrenamtlichen Musizierens von Dieter Jentzsch“, lobt sie. Sie selbst musiziert ebenfalls gern am Klavier, auch an der Orgel. „Vor allem aber singe, lese und schreibe ich sehr gern“, lässt sie wissen.