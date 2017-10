Beste Chancen ausgelassen

Die Gäste fanden schnell zu ihrem Spiel, aber Dahlen konnte anfänglich die Offensivbemühungen noch verteidigen. Als Hache Mitte des ersten Abschnittes seinem Gegenspieler den Ball abnahm, Keeper Föllner umkurvte und letztlich vom Wacker-Keeper gefällt wurde, gab es für diese Notbremse Gelb und Elfer. Schrinner ließ sich nicht beirren und verwandelte gewohnt sicher. Dahlen versuchte sich in die Partie zu arbeiten und präsent in den Zweikämpfen zu sein, was sie teilweise zu energisch taten. Torgefahr strahlte der Platzherr nur in Ansätzen bei zwei Fernschüssen und Standards aus, die jeweils sichere Beute von Krost waren. Vor dem Seitenwechsel hatte Hache gleich zwei Mal die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte dabei einmal komplett freistehend vor dem stark reagierenden Föllner. Im zweiten Abschnitt glänzte der flinke Torgauer Stürmer wieder als Vorbereiter als er erneut im Strafraum nur regelwidrig vom Ball getrennt wurde. Schrinner ließ erneut keine Zweifel an seiner Treffsicherheit vom Punkt aufkommen. Wenig später legte der kurz zuvor eingewechselte Hein einen Flankenball uneigennützig ab und Hache durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Damit waren alle Zweifel am Gäste-Sieg beseitigt. Die Lücken in der Dahlenener Defensive wurden mit müder werdenden Beinen immer größer. Die Torchancen der Gäste damit einhergehend auch, die sich in der Schlussphase jedoch im Auslassen bester Gelegenheiten übertrafen.

Torgau: Föllner, Pelzer (60. Göbel), Schmidt (53. Wahrig), Damm, Burda, Fischer, Nelde, Döring , Seidel, Schreiber, Wahrig; Torgau: Krost, Lichtenwald (78. Litka), Fromm, Schrinner, Windrath, Nowack, Heuer (66. Pietsch), Weimann, Scaruppe, Kaubitzsch (62. Hein), Hache; TF: 0:1, 0:2 Schrinner (23./FE; 54./FE), 0:3 Hache (63.), 0:4 Hein (80.); SR: Forstner; ZS: 110.

Nordsachsenliga/Männer

Laußig – Elbaue Torgau 1:1 (1:0)

Schenkenberg – Krostitz II 1:2 (0:0)

Bad Düben – Doberschütz-Mockrehna 5:0 (2:0)

Radefeld – Mügeln-Ablaß 4:2 (4:0)

Zwochau – Dommitzsch 3:1 (2:1)

Dahlen – Hartenfels Torgau 0:4 (0:1)

Wermsdorf – Beilrode (bereits 7.10. gespielt) 2:5