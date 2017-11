Beste erste Halbzeit der bisherigen Saison

Handball. (BL/C-Jgd. VfB Torgau – SG Turbine/Rückmarsdorf 27:16 (13:4)). Die Gäste allerdings traten ersatzgeschwächt an. Zudem trafen sie auf eine Torgauer Mannschaft, die gewillt war, die magere Leistung des vorigen Wochenendes vergessen zu machen.



Und prompt spielten die VfB-Jungs die beste Halbzeit dieser Saison. Von Anfang an stand die Abwehr wie ein Bollwerk, Paul Schmidt knüpfte an die Leistung vom Böhlen-Spiel an und im Angriff gingen auch Richard Feiste und Kevin Schaller endlich mal dahin, wo es wehtut und belohnten sich mit teils sehenswerten Toren. Nur vier Gegentore bei 13 selbst erzielten sprechen eine deutliche Sprache.

Dass Halbzeit zwei schwerer werden würde, war allen klar. Die Gäste begannen sich zu wehren und fanden nun auch öfter Mittel, den Torgauer Abwehrriegel zu knacken. Dazu kamen einige Unkonzentriertheiten. Im Angriff hielt jetzt vor allem Jonas Zschiesche voll dagegen und sorgte fast im Alleingang dafür, dass der Vorsprung nicht schmolz. Am Ende schwanden bei den Gästen die Kräfte, sodass die Heimsieben noch ein paar einfache Tore bis zum Endstand von 27:16 erzielen konnten.



Somit gehen die Torgauer mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die wegen der Frauenhandball-WM verlängerte Winterpause. Am 7. Januar geht es dann mit dem nächsten Heimspiel weiter.