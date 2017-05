Bestens gestartet

Radsport . Mit einer siebenköpfigen Mannschaften fährt der Radsportverein Team ISAAC Torgau die am Dienstag gestartete und international stark besetzte 25. Baltyk-Korkonosze-Tour in Polen.

Radsport. Die diesjährige, mit Teams aus Holland, den USA, Polen, Kasachstan, der Ukraine, Lettland, Tschechien, Deutschland, der Slovakei und Schweden besetzte 25. Etappenfahrt Baltyk-Karkonosze ist am Dienstag gestartet und mittlerweile voll im Gange. Mit am Start ist auch der Torgauer Radsportverein Team ISAAC Torgau, der mit einer siebenköpfigen Mannschaft die insgesamt knapp 692 Kilometer lange Tour durch den Norden und Westen Polens in Angriff nimmt.

Das ISAAC-Eliteteam mit Sven Kirsten, Patrick Schubert, Jan Kohnen, Willi Thielebeule, Robert Wittenburg und Alexander Müller hat sich mit dem Europameister der Steher von 2016, Stefan Schäfer, verstärkt. Geführt und geleitet wird die ISAAC-Equipe von Vereinschef Thomas Rieger.

Die Tour ist wieder stark besetzt und gilt unter den Lizenz-, Semiprofi- und Profifahrern ob ihrer Schwere als echter Gradmesser. In den zurückliegenden Jahren wurde die Etappenfahrt von den Fahrern des professionell und technisch best ausgestatteten polnischen Rennstalls CCC dominiert. Doch auch Radrenner, die schon den Giro d‘Italia oder die Tour de France fuhren oder bei hochkarätigen Radrennen in ganz Europa und den USA am Start waren, sind dabei.

Zum Auftakt am Dienstag wurde ein Prolog über 25 Kilometer gefahren. Das Feld wurde in vier Vorläufe geteilt. In den sechs knackigen Runden ging es richtig zur Sache. Stefan Schäfer und Alexander Müller sicherten sich souverän einen Platz im Finale. In diesem erkämpften sie den 11. (Schäfer) und 16. Platz (Müller). Gestern stand die erste Etappenfahrt über 138,1 Kilometer an. Müller gewann Sprintprämien und fuhr in das Trikot des besten Sprinters.

Baltyk-Karkonosze-Tour 2017

16.5. Prolog 25 km

17.5. 138,1 km

18.5. 165,9 km

19.5. 116,1 km

20.5. 145,6 km

21.5. Vormittag Einzelzeitfahren 11,6 km

Nachmittag 89,3 km