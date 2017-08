Besuch vom fahrenden Auge

Torgau. Das Mobil bringt seit Januar 2017 Beratung und Unterstützung für Menschen mit Seheinschränkung auch in ländliche und strukturschwache Regionen Sachsens. An Bord gibt es immer zwei Beratungsangebote: die Blickpunkt Auge Beratung und die Beratung der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig (DZB).



Die Blickpunkt Auge Berater bieten für Menschen mit einer Seheinschränkung Orientierung und Überblick bei Zuständigkeiten, Leistungen und Angeboten. Sie beantworten grundlegende Fragen zu den häufigsten Augenkrankheiten und geben einen Überblick über Sehhilfen und andere Hilfsmittel, aber auch zu möglichen Reha- Schulungen.



Ebenso spielen in der Beratung mögliche rechtliche und finanzielle Ansprüche eine Rolle. Und: die Berater können wertvolle Tipps und Hilfen für den Alltag und die Freizeit geben. „Auf der einen Seite betrifft das den Umgang mit der Sehbehinderung (Viele denken, ich bin eingebildet, weil ich nicht mehr grüße.) und auf der anderen Seite betrifft das die Bewältigung der Sehbehinderung, indem man lernt, Dinge anders – also weniger visuell als bisher – zu machen“, sagt Ulrike Meinhold, Koordinatorin und Beraterin Blickpunkt Auge Sachsen „Dabei helfen die Verwendung von akustischen und taktilen Hilfsmittel, von Kontrasten sowie einer optimalen Beleuchtung. Auch klären wir über Schulungsmöglichkeiten im Alltagsbereich auf“, führt sie weiter aus.



Am häufigsten gefragt werde von Besuchern nach Hilfsmöglichkeiten: Welche gibt es, um wieder besser lesen zu können und im Alltag besser zurecht zu kommen? Steht dem Betreffenden irgendeine finanzielle Unterstützung zu? Doch auch für Menschen ohne Sehbehinderung sei ein Besuch des Mobils im Hof des Torgauer Schlosses sinnvoll, weiß Ulrike Meinhold: „Interessierte Menschen können mittels Simulationsbrillen erfahren, welche Formen von Sehbehinderungen es gibt und was es bedeutet, sehbehindert zu sein. Auch gibt es die Möglichkeit andere Sinne zu testen. Angehörige von Menschen mit einer Seheinschränkung können ihre Sorgen loswerden und Informationen erhalten, wie sie ihre Angehörigen am besten unterstützen können.“



Der Nordsächsische Senioren- und Pflegetag findet am 30. August auf Schloss Hartenfels statt. Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sich im Schlosshof, aber auch im Plenarsaal zahlreiche Aussteller mit ihren Angeboten und Informationen zum Thema. Außerdem können Besucher zahlreiche Vorträge besuchen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird nur bei Großgruppen gebeten.