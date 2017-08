Bevölkerungsanstieg unrealistisch

Nordsachsen. Der Freistaat Sachsen verzeichnet in den letzten Jahren eine stetige Abwanderungstendenz. Experten des Statistischen Landesamtes Sachsen gehen davon aus, dass bis 2020 sogar ganze fünf Prozent weniger Menschen hier leben werden, als noch Ende des Jahres 2014. Das wären im schlimmsten Fall rund 204 000 Männer, Frauen und Kinder weniger, die sich mit dem Bundesland identifizieren würden.



Nordsachsen ist in dieser Entwicklung besonders besorgniserregend, weil es jetzt schon der am dünnsten besiedelte Landkreis im Freistaat ist und gerade im ländlichen Raum infrastrukturelle Schwächen aufweist, die eine Neuansiedelung hemmen. Dennoch bemerken viele Kommunen einen Trend hin zur Rückkehr aufs Land. Der Bürgermeister der Gemeinde Trossin, die die bevölkerungsärmste im Landkreis ist, blickt durchaus optimistisch, wenngleich nicht unkritisch in die Zukunft: „Wer hierher kommt, hat sich in die Gegend verliebt und nimmt deshalb den längeren Weg zur Arbeit gern in Kauf. Trotz des allgemeinen demographischen Wandels siedeln sich vor allem junge Familien wieder bei uns an und sehen die Vielfalt an Interessen als Chance zur Selbstverwirklichung“, so Bringfried Otto.



Trossin habe sich mit dem Projekt „Wächterhof“ um potenzielle Neu-Trossiner mit Energie und Visionen bemüht und vor allem den Bekanntheitsgrad der leerstehenden Objekte erhöhen können. In der Folge konnten zwei Grundstücke verkauft werden, deren Vermittlung mit den sonst zur Verfügung stehenden, eher spärlichen finanziellen und personellen Mitteln nicht möglich gewesen ist. „Wenn man da bessere Bedingungen schaffen könnte, um diesen Trend aufrecht zu erhalten, wäre zumindest der Bevölkerungsrückgang sicher zu deckeln.“ Von einem Bevölkerungsanstieg wage er nicht zu träumen, bleibt lieber realistisch und setzt auf die Sicherung der Ortskerne. Denn da liege die Herausforderung für viele, die sich vorstellen könnten, aufs Land zu ziehen: Bauland für Neubauten ist vielerorts knapp, Lückenbebauungen und der Rück- und Umbau bestehender Gebäude in den Orten und Gemeinden bringt ganz andere Hürden mit sich, für die nicht selten die Geduld und das Geld fehlen.



Auch in der Gemeinde Cavertitz, im Südosten des Landkreises, ist das ein heißes Thema. Bürgermeisterin Christiane Gürth wünscht sich mehr Förderungsmöglichkeiten für jene, die sich gegen einen kompletten Neubau und somit auch zum Erhalt der bestehenden Ortstrukturen entschließen. „Es ist den Kommunen einfach oftmals nicht möglich, neues Bauland zu schaffen und zu erschließen. Wir zum Beispiel liegen umgeben von Wald und landwirtschaftlich genutzten Flächen und haben einfach keinen Platz.“ Da bliebe nur der Ausweg, leerstehende verfallende Grundstücksbebauungen abzureißen und auf ihren Fundamenten neues zu schaffen. Diejenigen, die Bauanträge stellten, täten dies zur Zeit aber eher für Neu- als für Umbauten, so Gürth. „Und einige von ihnen kommen sogar aus den alten Bundesländern, manche von ihnen haben bisher hier überhaupt keine Verbindung gehabt. Sie wollen einfach gern aufs Land ziehen und hier ihre Vision von Familien- und Landleben realisieren. Diese Leute schreckt die schlechte Infrastruktur (noch) nicht ab, sie wissen, dass sie hier ohne Auto verloren wären und haben sich darauf eingestellt, manche sehen es gar als erholsamer, nicht jeden Morgen einer S-Bahn hinterher hecheln zu müssen oder im Stadtverkehr wertvolle Zeit und teures Benzin zu verlieren.



Im vergangenen Jahr haben die zuständigen Bauämter in Nordsachsen zirka 380 Bauanträge genehmigt. Aber wie kommt man zu den herrenlosen Grundstücken? Wo finden Interessenten Ansprechpartner? Der erste Weg könnte zum Zentralen Flächenmanagement Sachsen führen, denn dieses erwirbt zum Beispiel Flächen für staatliche Infrastrukturvorhaben und inseriert leerstehende freistaateigene Grundstücke. Allerdings sind momentan für den Landkreis Nordsachsen gerade einmal drei Objekte samt Exposé abrufbar. Wer sich auf der Suche nach dem geeigneten Fleckchen Erde nicht gleich an seine Wunschgemeinde wendet und etwas freier in der Standortauswahl ist, für den lohnt sich womöglich der Blick ins Kommunale Immobilienportal KiP Sachsen (www.kip-sachsen.de/landkreis-

nordsachsen). Es wird von der Firma „immovativ GmbH“ aus Ober-Ramstadt betrieben und zum Teil direkt von den Kommunen gefüttert, bestätigt Geschäftsführer Bo Nintzel. Am heutigen Tag befinden sich auf der Plattform rund sechzig nordsächsische Inserate, die meisten davon übrigens aus der Region Eilenburg.