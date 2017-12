Bevor die Gäste kommen: Aufbauen, Putzen, Dekorieren

Torgau. War das gestern vielerorts ein fröhliches Gewusel: Im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum, Wintergrüne 5, hatte Museumsleiterin Cornelia König mit ihren Mitarbeitern und fleißigen Helfern noch viele Dinge zu richten. Heute um 15 Uhr wird die große Märchenausstellung eröffnet: „Nach elf Monaten der ,Lutherei‘ weihnachtet es nun bei uns. Martin Luther hat sich verabschiedet. Er lässt nun vier jungen Damen den Vortritt, die die altehrwürdigen Räume der Kurfüstlichen Kanzlei mit Leben füllen“, verrät sie. Wer damit gemeint ist?



„Es sind Dornröschen, Rotkäppchen, Schneeweißchen und Rosenrot. Sie werden unsere kleinen und großen Besucher in den nächsten drei Monaten in die zauberhafte Welt der Märchen entführen“, verspricht Cornelia König. Dazu wurden mehrere Märchenszenen und ein großer Märchenberg aufgebaut, Zwei Puzzle liegen aus und drei Defa-Filmzusammenschnitte sind im Märchenkino zu bewundern. Natürlich gibt es auch eine kuschlige Leseecke mit Märchenbüchern. Wer möchte, kann sich auf einer Bühne mit zwei Thronsesseln im Märchengewand fotografieren lassen.



Wunderschöne Gemälde und moderne Märchen, geschrieben von Fünftklässlern des Johann-Walter-Gymnasiums, geben dieser Präsentation eine besondere Dynamik.

Am 1. Advent, 15 Uhr, ist das Puppenspiel „Der gestiefelte Kater“ zu erleben, an den nächsten Adventssonntagen warten neue Abenteuer.

Ausgepackt, geputzt und hübsch dekoriert wurde gestern auch in der Pfarrstraße 3. In der Kleinen Galerie des Kunst- und Kulturvereins „Johann Kentmann“ wirbelte Geschäftsführerin Jana Wittenbecher umher mit einer fleißigen „Wichtelschar“ als Helfer, die alle dem heute zu eröffnenden 5. Kunstweihnachtsmarkt den letzten Schliff gaben. „Um 14 Uhr laden wir zur Eröffnung ein – gemeinsam mit der Musikschule Heinrich Schütz und mit einer Vernissage der Zeichengruppe unter Leitung von Sylke Köhler“, sagt sie. Rundgänge über den festlich geschmückten Hof und durch das Haus sind sehr empfehlenswert. Angeboten werden Exponate von 46 Künstlerinnen und Künstlern.



„Entdecken Sie Gemälde, Grafiken und Zeichnungen, Aquarelle mit handgeklöppelter Spitze, Keramik- und Porzellanarbeiten, Holzkunst, Strickwaren und vieles mehr“, lädt Jana Wittenbecher ein. Gäste können beim weihnachtlichen Imbiss Künstlern über die Schulter schauen – heute speziell Edelgard Sängerlaub beim Klöppeln. Wer ein handgefertiges Weihnachtsgeschenk sucht, oder etwas für sich selbst, wird garantiert fündig“, lässt sie wissen. Am Stand der Seniorenselbsthilfe gibt es wunderschönes Selbstgestricktes.



Tipp: Am Sonntag von 14 bis 17 Uhr werden die Besucher mit Live- Musik der rockigen Art, gespielt von Bernd Blume, unterhalten. Er steht auch für Autogramme zur Verfügung.