Bewerbung für einen Job in der Pilzfabrik

Der Beitrag in der TZ zum Baufortschritt in der Pilzfabrik hat mehrere Leser dazu bewogen, eine Bewerbung auf den Weg zu bringen. Auf zahlreiche Bitten hin, hat die Redaktion mit Astrid Freier, Teamleiterin gemeinsamer Arbeitgeberservice Torgau-Oschatz, telefoniert und erfahren: Bewerbungen können an die Agentur für Arbeit, Ludwig-Feuerbach-Straße 10, 04860 Torgau, z. Hd. Herrn Liederwald, gerichtet werden. Eine Zustellung per E-Mail ist möglich an: torgau.141-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de.

Die Agentur macht jedoch darauf aufmerksam, dass es seitens der koreanischen Investoren noch kein konkretes Anforderungsprofil zu den Berufsgruppen gibt. Eine zeitnahe Antwort sei deshalb nicht möglich.