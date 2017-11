Bienen auf großer Bühne

Torgau. So groß die Aufregung am Anfang war - so laut und begeistert folgt der Jubel am Ende: 22 Schüler der Katharina-von-Bora-Oberschule (KvBOS) und 15 Schüler des Förderschulzentrums an der Promenade brachten am Mittwoch im Kinosaal der Kulturbastion ein Theaterstück auf die Bühne, das seinesgleichen sucht.

Karin Noack und ihre Mitstreiter vom regionalen Umweltschützer-Team des B.U.N.D. haben das Projekt unter dem Titel: „Schützt Bienen und andere nützliche Insekten“ begleitet und gefördert. Zahlreiche Eltern und Ehrengäste, Vertreter der Stadtwerke als Hauptsponsor, vor allem auch Imker Günter Risch, waren die Augen- und Ohrenzeugen dieser sehr berührenden Inszenierung.



Aber der Reihe nach: Schon seit Jahrzehnten unterstützt der B.U.N.D. die Jugendarbeit, seit 2010 konkret mit der Katharina-von-Bora-Oberschule. 2014 wurde das Förderschulzentrum einbezogen. Das diesjährige Projekt stellt nun den bisherigen Höhepunkt dar, ist es doch auf faszinierende Weise gelungen, ein aktuelles Thema – die Bienen und ihre wichtige Rolle in der Natur – mit den künstlerischen Talenten jedes einzelnen Mitwirkenden vor Augen zu führen.

In ihrer Begrüßungsrede würdigte Karin Noack:„Es gab nur eine einzige Generalprobe am gestrigen Nachmittag, und Sie sehen schon an den aufwändigen Kulissen und Kostümen, mit wie viel Fleiß und Herzblut alles vorbereitet wurde.“



Und wahrlich, sie hatte nicht übertrieben:

Im verdunkelten Saal erlebte das Publikum zunächst mit der aufgehenden Sonne, mit Blumen, die sich dem Licht entgegenstrecken und mit Insekten, die zum ersten Flug starteten, einen erwachenden Frühlingsmorgen. Sodann wurde ein Film eingespielt, der die Schüler als Imkerlehrlinge von Günter Risch zeigte. Bei ihm hatten sie die Bienenvölker aus allernächster Nähe wahrnehmen können – freilich mit den notwendigen Schutzvorkehrungen. Sogar beim Schleudern des Honigs durften sie dem „Bienenmann“ zur Hand gehen.



Dieser erlebnisreiche Tag lieferte die Grundlage für das Theaterstück: Hier stellten sich - stets eingewebt in Lieder, Gedichte und Tänze – Bienenkönigin, Drohnen und Arbeitsbienen vor. Ammen fütterten die Kleinen, und das „junge Volk“ musste vor seinem ersten Ausflug die Bienenschule besuchen. Als „Störenfriede“ tauchten dicke Hummeln auf und machten klar, dass auch sie ein Teil der Natur sind und gebraucht werden – ebenso wie Käfer und andere Insekten.



In mehreren allerliebst choreografierten Tanzeinlagen wirbelten die Kinder beider Schulen in ihren farbenprächtigen Kostümen über die Bühne. Zudem wurde gesungen – und sogar Keyboard gespielt. Szenenapplaus gab es für jede Darbietung. Das gilt auch für die spannenden Interview-Szenen zwischen der neugierige Reporterin Khadra und Anita als Jung-Imkerin.



Alles in allem war die Aufführung ein riesiger Erfolg, und am Ende zeigte sich auch Ingrid Laube sehr erleichtert. Als Deutschlehrerin und Leiterin des Neigungskurses Theaterwerkstatt an der KvBOS hatte sie das Programm zusammengefügt – und sich für die Feinabstimmung mehrmals mit Birgit Pfeiffer vom Förderschulzentrum getroffen. Dort wurde unter anderem das Wabenhaus gefertigt – ein Meisterwerk, wie Imker Risch feststellte. Ein Großteil der Kostüme entstand im Neigungskurs der KvBOS, ebenso viele Requisiten. „Jeder Schüler hat sich auf seine Weise eingebracht, entweder getextet, gezeichnet oder Tänze einstudiert“, lobt Ingrid Laube.



Eine der letzten Szenen könnte indes schon als Hinweis auf das nächste Gemeinschaftsprojekt gedeutet werden: Tanzend zeigten die Kinder die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Im nächsten Jahr soll gemeinsam mit dem hiesigen Landschaftspflegeverband und der Stadt Torgau eine Blühwiese angelegt werden.



Zum großen Finale erhielten alle Mitwirkenden kleine Anerkennungen durch den B.U.N.D. Die Vertreter der Schulen freuten sich über je einen Nistkasten, den die Umweltwerkstatt der Stadt gesponsert hat.