Biker-Hasen fahren für den guten Zweck

Nordsachsen. Denn die passionierten Zweiradfahrer wollen am 1. April Kinderheime besuchen und den dort wohnenden Kindern eine Freude bereiten. Als Osterhasen verkleidet haben die Knieschleifer vor, jedem Kind ein schönes Oster-Geschenk zu überreichen. Die Idee zur Aktion kam den Motorradfahrern zu Weihnachten, als sie einfach nur aus Spaß im Weihnachtsmann-Kostüm quer durch den Landkreis fuhren und dafür großen Zuspruch erhielten.



„Strahlende Kinderaugen, lachende Gesichter, die Freude der Menschen als sie uns in unseren Kostümen sahen – genau das hat uns angeregt“, schreiben die Knieschleifer in ihrer Ankündigung. Um für die Aktion auch einige schöne Geschenke zu besorgen, suchen die Biker momentan noch nach Sponsoren. Diese können sich bei Jens Müller unter der Telefonnummer 0152 22974646 oder per Mail an jens-mueller-oschatz@web.de melden.