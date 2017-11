Bio ist wichtiger denn je

Nordsachsen. Über den 56. Fortbildungskurs zum Thema „Boden – Pflanze – Tier – Boden“ vergangene Woche im Heide Spa Bad Düben sprach TZ mit Roland Einsiedel, Vorsitzender der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau:



TZ: Wie bewerten Sie den Zuspruch?

R. Einsiedel: Der war hervorragend. Rund 135 Teilnehmer aus ganz Deutschland folgten der Einladung. Darunter viele Bio-Landwirte und interessierte Bürger. Es ist fantastisch, dass wieder so viele gekommen waren. Bio hat sich gut entwickelt. Auch dank der guten Förderung bei uns in Sachsen.



Welche Themen standen auf der Tagesordnung?

Diesmal stand der Boden im Mittelpunkt. Jährlich gehen weltweit bis zu 10 Millionen Hektar nutzbare Fläche aufgrund von Erosion und Versauerung kaputt. Gesunde Böden sind die Voraussetzung für gesunde Lebensmittel und gesundes Trinkwasser. Sie speichern zehnmal mehr Kohlenstoff als Wälder und fünfmal mehr als die Atmosphäre. Deshalb spielen Böden im Klimageschehen eine wichtige Rolle. Somit ist Bio wichtiger denn je.



Seit wann gibt es die Veranstaltungen?

Seit März 1990 haben wir bereits 56 Fortbildungskurse mit rund 6600 Teilnehmern und hochkarätigen Referenten aus der Branche organisiert. Wir sind stolz, dass sich alles so entwickelt hat.