Bis August soll der Spielplatz Döbern wieder repariert sein

Döbern. Besorgte Eltern aus Döbern haben sich an die TZ gewandt und um Unterstützung gebeten. Es geht um den Spielplatz, der kaum noch nutzbar ist: Mittlerweile wird eine Bank als Aufstieg zum Klettergerüst genutzt. Es sind keine Absturzsicherungen vorhanden. Schrauben und Metallbolzen ragen aus dem Holz hervor und sind eine Unfallquelle. Verschiedene Teile wurden gestohlen oder demoliert. Die Sitzgruppen sind zerschlagen. Das Areal macht einen heruntergekommenen Eindruck. Unsere Zeitung sprach mit Bürgermeister Karlheinz Herrmann darüber:



TZ: Ist das Spielplatz-Problem in der Gemeinde schon bekannt?

K. Herrmann: Ja natürlich. Es gab im vergangenen Jahr eine Kontrolle und in diesem Jahr wieder. Einiges mussten wir aus Sicherheitsgründen abbauen, anderes ist über den Winter kaputt gegangen und manches wurde auch mutwillig zerstört. Wir sind dabei, Ersatzteile zu besorgen und werden die Geräte wieder reparieren.



Lässt sich das kurzfristig realisieren?

Es dauert seine Zeit. Wir können nicht einfach Holz nehmen und loslegen. Es muss alles den Bestimmungen entsprechen. Der Spielplatz wird ja wieder vom TÜV geprüft und abgenommen. Wir haben uns an eine Zimmerei in Trossin gewandt.



Weiß der Ortschaftsrat Bescheid?

Ja, es wurde schon vor einiger Zeit besprochen und das Problem ist auch im Protokoll festgehalten. Allerdings ist der Spielplatz danach erst richtig zerstört worden.



Können Sie einen ungefähren Zeitplan nennen?

Auf jeden Fall wollen wir das Areal dieses Jahr wieder herrichten, möglichst noch vor der Urlaubszeit im August. Ob wir alle Geräte ersetzen können, wissen wir aber nicht. Der Spielplatz ist nach der Wende gebaut worden, viele Geräte sind über 20 Jahre alt. Von den sprudelnden Steuereinnahmen – über die sich unser Bundesfinanzminister in Berlin immer freut – kommt in den kleinen Kommunen leider nichts an. Wir hatten bislang eine Haushaltssperre – konnten nichts bestellen. Solche Dinge gehören nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Wenn mein Kämmerer keine Freigabe erteilt, kann ich kein Geld ausgeben. Vor zwei Jahren mussten wir den Spielplatz in Döbern schon einmal reparieren, weil randaliert wurde.