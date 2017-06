Bischof besuchte Landrat

Torgau. Der katholische Geistliche war im vergangenen Jahr von Papst Franziskus berufen und Ende August in Dresden in sein Amt eingeführt worden. „Auch wenn Torgau zum Bistum Magdeburg gehört: Die Einladung des Landrats habe ich sehr gern angenommen, da ich mich für die sächsische Geschichte und insbesondere auch für Schloss Hartenfels und seine Bedeutung interessiere“, sagte der Bischof. So nutzte der 64-Jährige nach einem einstündigen Gedankenaustausch über aktuelle gesellschaftliche Fragen und geistig-moralische Werte die Gelegenheit zu einer fachkundigen Schlossführung.



Begleitet wurde der kirchliche Würdenträger von Ordinariatsrat Christoph Pötzsch, Leiter des Katholischen Büros Sachsen. Zum Bistum Dresden-Meißen gehört im Landkreis Nordsachsen die Region Oschatz.