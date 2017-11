Bisher mehr Impfungen als im Oktober 2016

Montag, 6. November 2017

Elisa Perz

Torgau/Delitzsch. Mit den fallenden Temperaturen steigt das Risiko für eine Grippeerkrankung. Daher sollte sich jeder mit einer Impfung schützen. Neben dem Hausarzt bietet diese auch das Gesundheitsamt Nordsachsen an den Standorten in Torgau und Delitzsch nach Terminvereinbarung an. Die TZ sprach mit der Amtsärztin Dipl.-med. Ellen Futtig über den bisherigen Stand der Impfungen.