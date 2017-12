Bislang kein Fall von Schweinepest

Nordsachsen. Im Landkreis werden jährlich circa 2900 bis 3100 Wildschweine auf Trichinen untersucht. Darüber kann herausgefunden werden, ob ein Tier an der Afrikanischen Schweinepest erkrankt ist. Wie das Landratsamt mitteilte, gab es bislang noch keinen positiven Befund der hochansteckenden und bei der in der Regel zu 100 Prozent tödlichen Erkrankung, deren Erreger für den Menschen jedoch nicht gefährlich sind.



In den Wintermonaten November bis Januar sind die höchsten Erlegungsraten zu verzeichnen. Je nach Witterung werden zwischen 350 und 600 Tiere pro Monat erlegt. Hier ist im Jahr 2017 eine steigende Tendenz zu erkennen. Im Monat November 2017 wurden 625 Trichinenproben untersucht. Seit Anfang Dezember ist diese Untersuchung kostenfrei.