Bislang maximale Punktausbeute

Hockey. Ziel war bei doch schon winterlichen Bedingungen die Stadt Niesky im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz. Es lagen rund 200 km vor den jungen Torgauern und deren Chauffeuren. Die Anreise verlängerte sich sogar noch um circa einer Stunde, da die Autobahn teilweise gesperrt war. Mit etwas Verspätung erreichte man den Zielort und nach einer kurzen Erwärmung ging es sofort gegen die Mannschaft von Görlitz um Punkte.



Post Görlitz – Torgau 0:7 (0:5). Alles andere als ein Sieg stand für die Torgauer nicht zur Debatte und dementsprechend konzentriert und selbstbewusst legten sie los. Leopold Pinta erzielte die frühe Führung für die Elbestädter. Dabei sollte es für L. Pinta nicht bleiben und es folgten noch drei weitere Tore bis zur Halbzeit. Zwischendurch erzielte noch Jordan Goltz den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0. Nach der Pause ließ die Konzentration infolge der deutlichen Führung nach, und es wurde zu viel auf eigene Faust gespielt. Trotzdem erzielte nochmals Jordan Goltz und Leopold Pinta je einen Treffer. Damit endete dieses Spiel mit einem 7:0 Sieg für die Blau-Weißen.



Post SV Chemnitz – Torgau 0:3 (0:1). Spiel gegen den Mitkonkurrenten um Platz 1 in dieser Vorrundengruppe. Konzentration war gefragt und auch die Spannung war wieder da. Aus einer von Felix Szymanski und Lennox Illmann organisierten sicheren Abwehr heraus wurden die Bälle ins Mittelfeld befördert, wo Leopold Pinta und Justus Ritter versuchten, den Ball in den Schusskreis zu bringen, um somit Ole Romanschek oder aber Jordan Goltz in Szene zu setzen. Phasenweise gelang das doch recht gut.



Allerdings muss der Spielaufbau noch schneller erfolgen, um dann auch klare Chancen zu haben. Nach einer Balleroberung von Jordan Goltz lief dieser in den gegnerischen Kreis und zog ab. Der Ball landete zur umjubelten Führung im Chemnitzer Tor. Bei diesem Spielstand wurden dann auch die Seiten gewechselt. Kurz nach der Pause setzte sich Leopold Pinta durch und traf zum 2:0. Damit war das Spiel eigentlich gelaufen, weil der Gegner bis dahin nicht wirklich gefährlich wurde. Die zwei Chancen des Gegners wehrte Goalie Oskar Weber klasse ab. Das 3:0 von Justus Ritter war dann auch gleichzeitig das Endergebnis. Super Spiel!

Torgau: Oskar Weber, Felix Szymanski, Justus Ritter, Jordan Goltz, Leopold Pinta, Lennox Illmann, Ole Romanschek