Bittere Pillen und ein Lichtblick

Neiden/Welsau. „Die Bestände zeigen sich nach den zum Teil ergiebigen Niederschlägen der vergangenen Tage etwas besser. Aber auf den leichten sandigen Böden kam der Regen zu spät“, schätzte am Dienstag Ehrhard Neubauer, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Torgau, bei der traditionellen Flurschau ein. „Wir werden da auch bei Gerste, Roggen, Raps und anderen Kulturen keine guten Erträge haben. Auf jeden Fall 20 bis 25 Prozent weniger als im vergangenen Jahr“, prognostizierte er. Auf den besseren Standorten (laut Bodenwertzahl) könnte noch eine durchschnittliche Ernte möglich sein. Es gibt auch hier Trockenschäden, aber nicht in dem Ausmaß. Insgesamt sei damit zu rechnen, dass die Ernte im Raum Torgau je nach Standort 10 bis 20 Prozent niedriger ausfällt als im vergangenen Jahr.



Großes Problem sind auch die Preise. 15 Euro je Dezitonne Weizen, 12 Euro je Dezitonne Gerste und Roggen – damit sei der Ackerbau nicht kostendeckend zu betreiben, zählte Ehrhard Neubauer auf. Das gleiche gelte beim Raps: Hier erhalten die Landwirte im Schnitt nur 33 Euro je Dezitonne. Belastend für die Betriebe sind zudem die niedrigen Erlöse bei der Milch. Nach wie vor gibt es lediglich 30 bis 32 Cent für den Liter. „Damit wird Eigenkapital in Größenordnung verbrannt. Der bedauerliche Trend setzt sich fort“, kritisierte der RBV-Vorsitzende. Nach einem leichten Aufschwung sei der Milchpreis zwischendurch wieder gefallen. Immerhin gibt es einen Lichtblick für zahlreiche Bauern der Region. Und das sind aktuell die Schweinepreise. Hier erwirtschaften die Betriebe zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder positive Ergebnisse.



Die traditionelle Flurschau des Regionalbauernverbandes fand auch diesmal wieder einen guten Zuspruch. Rund 22 Landwirte aus dem Altkreis nutzten die Möglichkeit, rund eineinhalb Stunden Feldflächen nördlich von Torgau in Augenschein zu nehmen, fachkundige Erklärungen zu erhalten und gemeinsame Einschätzungen zu geben. Diesmal standen die Schläge der Elbeland AG Neiden sowie des Landwirtschaftsbetriebes Vogel im Mittelpunkt. Es wurde auch die ehemalige Milchviehanlage Mockritz besichtigt. Hinterher gab es im Gasthof Welsau noch eine Diskussionsrunde sowie einen Imbiss.