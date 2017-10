Blaues Kleinod aus Wurzen

Thomas Heller, Vorsitzender des Geschichtsvereins und zugleich „Chef-Schildbürger“, hält ein recht seltenes, über 100 Jahre altes Schildbürgerbuch in seinen Händen. Autor ist kein Geringerer als Georg Bötticher aus Wurzen, der Vater des unter dem Pseudonym „Ringelnatz“ bekannt gewordenen Kabarettisten Joachim Bötticher. Bötticher senior (1845 – 1918) verlegte kurzerhand die närrischen Geschichten in seine Heimatstadt und ordnete sie namentlich den heimischen Honoratioren zu. Keine gute Idee, wie sich bald herausstellte. Die genannten Wurzener Bürger waren darüber außerordentlich verärgert, wollten sie doch keinesfalls mit den Taten der Schildbürger in Verbindung gebracht werden. Verlegt wurde das Buch mit dem attraktiven blauen Einband und der Goldprägung im Leipziger Verlag Franz Karrer im Jahre 1889 in überschaubarer Auflage. Das Museum der Schildbürger konnte glücklicher Weise das abgebildete Exemplar in bemerkenswert guter Erhaltung aus der Sammlung eines südwestdeutschen Bücherfreundes erwerben – dank Mithilfe aus dem Wurzener Stadtmuseum.