Blumbergs Nummer Drei geht

Fussball. Ostelbiens Fußballgott hat sich am Samstag verabschiedet. Im Rahmen eines Abschiedsspiels sagte Giesbert Göbel Tschüss zu den Seinen, Mannschaftskollegen, Fans, zum Anhang und Zuschauern.



Über Jahre spielte der inzwischen 60-Jährige im Trikot des SV Arzberg. Giesbert Göbel war den Gegenspielern in all den Jahren als guter „Letzter Mann“ der Arzberger Mannschaft bekannt. Als stets zuverlässig, pünktlich, ehrlich wie auch spielwitzig und beinhart war der ehemaliger SVA-Kicker bekannt, der seine fußballerische Laufbahn 1989 in Blumberg beim SV Blau-Weiß fortsetzte und diese nun am vergangenen Samstag beendete. Göbel wurde von seinen Blumberger Mitspielern und Kumpels zum Ehrenspielführer ernannt.



Vor der großen Abschiedsparty gab es noch einmal ein flottes Spiel. Und in dem standen sich die Meisterschaftsmannschaft des SV Arzberg von 1975 und die Oldies des SV Blau-Weiß Blumberg gegenüber. Die Partie lockte einige, unter ihnen auch die eine und andere Spielerfrau, auf den Blumberger Fußballplatz am Waldesrand. Geleitet wurde das Spiel der Traditionsmannschaft vom umsichtigen Konrad Reppin. Und nicht nur die Zuschauer hatten Gefallen an dem Match, sondern auch den Protagonisten um Giesbert Göbel, denn fast alle seiner fußballerischen Weggefährten und alten Kumpels aus Arzberger wie auch Blumberger Zeiten waren am Start.



Das Besondere an Göbels Verbundenheit mit dem Fußball in Blumberg und den Alte-Herren-Spielern des SV Arzberg ist der Fakt, dass der 60-Jährige seit 20 Jahren in Cottbus lebt und dort eine Sicherheitsfirma betreibt, aber bei den Spielen seines SV Blau-Weiß stets dabei war und mitspielte. Und dies wissen seine Arzberger und Blumberger Kumpels auch hoch zu schätzen und ließen ihrem Giesbert eine besondere Ehre zukommen: Die Blau-Weißen ernannten den 60-Jährigen zum Ehrenspielerführer. Doch nun hängt die Nummer Drei des SV Blau-Weiß Blumberg seine Töppen an den Nagel und geht in den fußballerischen Ruhestand. Als Dank für die jahrzehntelange tolle Sportfreundschaft schmiss der Ex-Blumberger am Samstag eine gemeinsame Party.