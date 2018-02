Branig hofft auf Aufbruchstimmung

Belgern. Eine „tolle Aufbruchstimmung“ erwartet Stefan Branig am 26. Februar im Bürgersaal. Der Geschäftsführer der Evangelischen Schulgemeinschaft Niederlausitz stellt dann die Pläne für eine künftige Oberschule in Belgern vor.

Bis gestern blieb das Telefon noch relativ ruhig. Nur vereinzelt meldeten sich Eltern aus dem Raum Belgern. Doch das sei ganz normal. Eine Flut an Fragen erwartet Stefan Branig von der Evangelischen Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH dennoch. Und zwar am 26. Februar, 19 Uhr, bei einem Informationsabend im Belgeraner Bürgersaal. Branig will dann das Oberschulprojekt Belgern erläutern, das ab 2019 mit Hilfe des Freien Trägers in der Rolandstadt Fuß fassen soll.

„Ich erwarte eine tolle Aufbruchstimmung“, sagte Branig gestern im Gespräch mit der Torgauer Zeitung. Jedenfalls sei dies bei allen bisherigen Projekten der Schulgemeinschaft so gewesen. Und von denen gibt es reichlich. Doch Belgern sei nach Angabe Branigs etwas Besonderes. Sei bislang doch immer von engagierten Eltern die Initiative ausgegangen, den Schulträger in den jeweiligen Ort zu holen.

Bezüglich des anvisierten Standorts in der Rolandstadt war es diesmal aber die Verwaltung, die auf die Schulgemeinschaft zugekommen sei. „Auch das zeigt, wie hoch das Projekt hier angebunden ist“, sagte Branig, der gegenüber der Torgauer Zeitung gestern auch auf das Thema Schulgeld zu sprechen kam. Ohne dies werde das Ganze nicht funktionieren. Der Mindestbetrag, der sich am Brutto-Arbeitskommen der Eltern orientieren wird, liegt demnach bei 60 Euro pro Kind und Monat. Bei Geschwisterkindern gibt es Sonderkonditionen.

Matthias Schulze

Und auch die Stadt selbst werde einen Posten von bis zu 15 000 Euro pro Jahr schultern müssen, solle das Projekt zum Laufen gebracht werden. Allerdings seien in jener Summe auch schon Vergünstigungen bei der Nutzung städtischer Immobilien eingerechnet. Im Stadtrat herrscht bereits jene Stimmung, die sich Branig von der Elternschaft wünscht. „Ich finde, etwas Besseres konnte uns gar nicht passieren.“ Die Reaktion von Matthias Schulze (Grüne) fiel kurz aber deutlich aus.

Ingolf Gläser

Die Meldung, dass der alten und leerstehenden Belgeraner Mittelschule wieder eine Zukunft als Oberschule blühen könnte, dürfte in den vergangenen Tagen jenseits aller Haushaltszahlen Thema Nummer eins im Belgern-Schildauer Stadtrat gewesen sein. Hier hatte Stefan Branig als Geschäftsführer der Evangelischen Schulgemeinschaft Nierlausitz gGmbH zuletzt für fraktionsübergreifende Euphorie gesorgt. „Zugegeben, bei Bekanntgabe des Tagesordungspunktes (der nichtöffentlichen Stadtratssitzung, Anm. d. Red.) zur Mittelschule bin ich mit gemischten Gefühlen in die Sitzung gegangen“, gestand Ingolf Gläser (FDP), der mit jener positiven Information, die dann kommen sollte, wahrlich nicht gerechnet habe. „Ich würde mich sehr freuen, wenn das Vorhaben einer Schuleröffnung in Belgern umgesetzt werden könnte.

Damit kommt dem Objekt endlich wieder eine sinnvolle Nutzung zu“, findet Gläser, der auf eine steigende Nachfrage nach alternativen Bildungsangeboten Freier Träger verweist. Ihn habe das von der Schulgemeinschaft vorgestellte Konzept überzeugt. Ein weiterer Grund, warum der Plothaer, der in den vergangenen Ratssitzungen die Arbeit der Verwaltung oftmals kritisch hinterfragte, derart gutgelaunt dreinblickt, sei jener Umstand, dass er bislang nur Gutes über den Interessenten gehört habe.

Peter Stracke

„Für unsere Kommune und die Menschen, die hier wohnen beziehungsweise gerne hier wohnen würden, ist es natürlich ein positives Signal, wenn der Versuch unternommen wird, ein schulisches Angebot oberhalb der Grundschule in Belgern zu etablieren“, zeigt sich auch Peter Stracke (CDU) froh. Wenn darüber hinaus das seit Jahren brachliegende Schulareal wieder zum Leben erweckt werden könne, wäre das umso besser. Dennoch betonte Stracke, dass das Schulprojekt nur mit der notwendigen Akzeptanz von Seiten der potenziellen Schüler beziehungsweise deren Eltern etabliert werden könne. Da sei er im Moment eher vorsichtig optimistisch.

Dr. Wolfgang Ender

Genau in jenes Horn bläst auch Strackes Fraktionskollege Dr. Wolfgang Ender. Natürlich sei die Chance auf eine Oberschule eine Riesensache, zumal auch für ihn der Freie Träger einen soliden Eindruck vermittele und über eine reichhaltige Erfahrung verfüge. Allerdings sei er als Archäologe allein schon von Berufs wegen Skeptiker. Hier müssten noch viele Hürden genommen werden.

Jens Burghardt

Jens Burghardt (Freunde der Feuerwehr)findet es prinzipiell gut, dass sich jemand für die Öffnung einer Oberschule in Belgern interessiert. Dies könne die Region wieder etwas stärken, meint er. Das vorgelegte Schulkonzept erachtet der Schildauer als gut. „Für mich ist nur fraglich, wie die Kinder zu dieser Schule kommen sollen.“ Immerhin gebe es beispielsweise noch keine Anbindung von Schildau an die Buslinien nach Belgern. „Gerade in diesem Punkt ist noch viel Klärungsbedarf zwischen allen Beteiligten notwendig“, meint Burghardt.