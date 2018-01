Brauereipferde kamen, sahen, siegten

Vereinsleben. War es das schlechte Gewissen, dass die Mitglieder des SV Strelln/Schöna ausgerechnet an den letzten beiden Tagen des Jahres 2017 ordentlich und teils intensiv Sport trieben? Nein! Es war die Tradition, die sie zu allerlei kollektiven Leibesübungen bewog. Am vorletzten Tag des alten Jahres treffen sich die Strelln-Schönaer zum vereinsinternen Fußballturnier und am Vormittag des Silvestertages wird in Strelln seit 1977 (mit Unterbrechung) um die Wette gelaufen. So war es auch in „diesem Jahr“.

Nach zuletzt zwei großen geselligen, wie gemütlichen Runden – Feierlichkeit 40 Jahre SV Strelln/Schöna und Vereinsweihnachtsfeier – schlüpften die Strelln-Schöna-Röcknitzer noch einmal in die Sportsachen. In der schicken neuen Falkenhainer Sporthalle wurde der Vereinsmeister im Fußball ausgespielt. Fünf gemischte Mannschaften wetteiferten um den Turniersieg. Den sicherten sich nach spannendem und teils dramatischem Spielverlauf schlussendlich die Brauereipferde.

Doch dies nur Dank des besseren Torverhältnisses von 18:10 Treffern gegenüber den beiden punktgleichen Teams Maschinenschmiede (13:6 Tore) und Wasserbüffel (22:16). Erfolgreichster Torschütze des fußballerischen Wettstreits um die Vereinskrone war Vincent Fischer (Team Wasserbüffel) mit neun Treffern. Zum Bester Torhüter des Nachmittags wurde David Mildner (Holzbein Kiel) erklärt. Überragender Spieler des Turniers war Anthony Wilk (FC Eichelkäse).



Endstand:

1. Team Brauereipferde 18:10 9

2. Team Maschinenschmiede 13:06 9

3. Team Wasserbüffel 22:16 9

4. Team Holzbein Kiel 07:15 3

5. Team FC Eichelkäse 13:26 0

Der Silvesterlauf 2017 fiel trotz des strömenden Regens nicht ins Wasser. Insgesamt 26 Kinder, Jugendliche und Erwachsene stellten sich vor dem Strellner Vereinsheim an die Startlinie und verabschiedeten das alte Jahr läuferisch. Die Teilnehmer konnten zwischen zwei Distanzen wählen – 1,5 und 4,5 Kilometer. Wobei die kurze Distanz der Jugend vorbehalten war.

Das nasse Wetter tat der Stimmung kaum Abbruch, sorgte jedoch für den einen und anderen Startverzicht. 20 bis 25 Teilnehmer mehr hätten auch dem Aufwand, den die Vereinsführung des SV Strelln/Schöna alljährlich betreibt, gutgetan. Doch am Ende war alles gut und kam bei der Siegerehrung im warmen Vereinsheim gute Stimmung nebst Vorfreude auf die Silvesternacht auf. Auf flotten Sohlen war Thomas Wettengel vom SV klitzschen 1920 unterwegs, der als Einziger auf der 4,5-Kilometer-Strecke mit seiner Laufzeit unter 20 Minuten blieb und dem Zweitplatzierten fast eine Minute Zeit abnahm.

4,5 Kilometer Frauen

1. Ivonne Möritz 23:06 min

2. Lea Möritz 29:56

3. Silvia Herfurt 30:31



4,5 Kilometer Männer

1. Thomas Wettengel 19:04

2. Thomas Voland 20:01

3. Mathias Kröber 20:52



1,5 Kilometer Kinder/Jugendliche

1. Alexander Furmanek 4:37

2. Florian und Fabian Lehn jeweils 4:38

3. Linda Herfurth 4:40