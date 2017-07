Breitband: Endlich laufen die Ausschreibungen

Das Gebiet umfasst die Kommunen Liebschützberg, Naundorf und Oschatz. Innerhalb von 30 Kalendertagen haben danach geeignete Unternehmen die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs für den Ausbau dieses Gebietes zu bewerben.

Wie die TZ bereits berichtete, hatte die Kreisverwaltung wegen der hohen Komplexität des Ausschreibungsverfahrens im Vorfeld ein externes Ingenieurbüro engagieren müssen, das diese Arbeit übernimmt.

Nach dem Start folgen laut Landkreis nun auch unmittelbar die Ausschreibungsveröffentlichungen für die übrigen fünf, der insgesamt sechs nordsächsischen Ausbaugebiete.

Das sind im Gebiet 1: Delitzsch, Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Rackwitz, Schönwölkau, Taucha, Wiedemar; im Gebiet 2: Bad Düben, Mockrehna, Laußig, Doberschütz, Zschepplin; im Gebiet 3: Arzberg, Beilrode, Elsnig, Dreiheide, Dommitzsch, Torgau, Trossin; im Gebiet 4: Belgern-Schildau, Cavertitz, Dahlen; und im Gebiet 6: Mügeln und Wermsdorf).

Im Anschluss an die 30-tägige Frist werde in einem mehrstufigen Verfahren die Leistung durch den Landkreis nach entsprechendem Beschluss des Kreistages vergeben, kündigte die Landkreisverwaltung an. Gemeinsam mit seinen Kommunen arbeitee der Landkreis Nordsachsen intensiv daran, eine zukunftsfähige Breitbandinfrastruktur im gesamten Landkreis bereitzustellen.

Dazu seien von Bund und Freistaat Fördermittel in Höhe von insgesamt 97 Millionen Euro eingeworben worden. Ab 2018 soll der Breitbandausbau in allen sechs Planungsgebieten in die Umsetzungsqhase gehen, heißt es in der Mitteilung aus dem Schloss.