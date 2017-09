Breite Resonanz auf ersten Senioren- und Pflegetag

„Vergangene Woche war noch Regen angesagt worden, da nehmen wir doch lieber die Wärme in Kauf!“, sprach Brit Gruhne, eine der Organisatorinnen des Nordsächsischen Senioren- und Pflegetags, und verschwand vom Schlosshof wieder ins schattige Innere von Hartenfels.

Torgau. Zurück ließ sie die große Kultursommer-Bühne, auf der von 10 bis 16 Uhr Interviews und Vorführungen geboten wurden und einen vollgeparkten Schlosshof. IKK-Mobil, Blinden-Mobil, Bürgerbus, Rollatoren aller Art und motorisierte Krankenfahrstühle, dazu Erbsenkanone, Grillstand und (Fern-)Wasserbar erwarteten dort die Gäste.



Denen fehlte für draußen allerdings die Zeit, denn drinnen jagte ein Vortrag den anderen – „jeder voll besetzt“, freute sich auch Nordsachsens Sozialdezernentin Heike Schmidt, die überall mal auftauchte, ihren Mitarbeitern auf die Schultern klopfte oder mit Besuchern ins Gespräch kam.



Zu diesen Besuchern gehörte auch eine Gruppe der Tagespflege des Seniorenzentrums am Gutspark. Die Einrichtung präsentierte sich gemeinsam mit rund 30 anderen Ausstellern im Plenarsaal des Schlosses. Gutspark-Chefin Rosel Müller-Süptitz hatte die Idee für den Seniorenausflug und lobte die zahlreichen Angebote vor Ort, die nicht nur den Besuchern aus Mockrehna eine interessante und erkenntnisreiche Zeit bescherte.



Eröffnet worden war der Tag im Übrigen von Landrat Kai Emanuel, dessen Worte, dem Anlass entsprechend, eine Gebärdendolmetscherin übersetzte. Emanuel gab ein Bekenntnis zur Aufgabe des Landkreises ab, die Veränderungen zu koordinieren, die die demografische Entwicklung mit sich bringen.

Wenngleich die ausführliche Auswertung des Nordsächsischen Senioren- und Pflegetages noch aussteht, deutete Sozialdezernentin Schmidt an, dass es 2018 eine Neuauflage geben wird. Wahrscheinlich ist, dass der Tross dann in einer anderen Ecke des Landkreises aufschlagen wird. Wo das sein soll, ist derweil jedoch noch offen.