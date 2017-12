Briefe an den Weihnachtsmann

Torgau. Am Heiligabend wird der Weihnachtsmann mit seinen Geschenken wieder viele Kinderaugen zum Strahlen bringen. Um sicher zu sein, dass der Bärtige auch das Richtige besorgt, haben in den letzten Wochen zahlreiche Jungen und Mädchen ihre Wunschzettel geschrieben und im Haus der Presse abgegeben.

Vom 27. November bis zum 8. Dezember öffnete dort unser Weihnachtspostamt. Jeden Tag stand für kleine und große Besucher sowohl ein Teller mit Süßigkeiten als auch ein Spezialbriefkasten bereit, in den jeder seinen Wunschzettel werfen konnte. Anschließend wurden die Briefe nach Himmelpfort gebracht. Doch das war nicht das Besondere an dem Briefkasten, sondern das Gewinnspiel. Die drei schönsten Wunschzettel wurden von einer Weihnachtsengel-Jury ausgewählt und die Gewinner bekamen vom Bärtigen höchstpersönlich einen kleinen Preis überreicht. „Luise Keßler, Lennard-Finn Schulze und Merle Lehmann können wirklich stolz auf sich sein. Sie haben beim Gestalten der Briefe Kreativität bewiesen und sich die Belohnung verdient“, freute sich der Weihnachtsmann für die Kinder.

„Ausgemalt habe ich die Zeichnungen auf meinem Wunschzettel ganz alleine. Aber beim Schreiben musste mir meine Mami helfen“, gab Lennard-Finn zu. Er erhofft sich zu Weihnachten sehnlichst eine Feuerwehrstation. „Ich werde alles geben, um dir deinen Wunsch zu erfüllen“, versprach der Bärtige.

Aber auch alle anderen Jungen und Mädchen hatten sich bei ihren Briefen sichtlich Mühe gegeben, sodass der Jury die Entscheidung keinesfalls leicht fiel: „Eigentlich hätte jeder Wunschzettel einen Preis verdient. Aber es konnte eben nur drei Gewinner geben.“

Für viele Kleinen war das Beste an unserem Weihnachtspostamt sowieso weder die Süßigkeiten noch die Gewinne, sondern der Besuch des Bärtigen. An vier ausgewählten Terminen nahm er sich für die Kinder Zeit, steckte die Wunschzettel gemeinsam mit ihnen in den Briefkasten und hörte sich deren Fragen an. „Warum bist du nicht mit deinem Schlitten und deinen Rentieren gekommen?“, wollten zum Beispiel die Jungen und Mädchen der Kita Max und Moritz wissen. Die Antwort folgte sofort: „Eigentlich würde ich den Weg zu euch gerne im Schlitten bewältigen. Doch auf Frau Holle ist einfach kein Verlass mehr. Sie schüttelt ihre Kissen nicht gründlich genug aus, sodass die Reise für meine Rentiere ohne Schnee zu anstrengend wäre. Deshalb habe ich vor einiger Zeit den Führerschein nachgeholt und nehme jetzt das Auto.“

Aber nicht nur die Kinder hatten Fragen, sondern ebenso der Weihnachtsmann: „Soll ich an der Tür klopfen oder klingeln, wenn ich an Heiligabend zu euch nach Hause komme?“ Die Meinung fiel bei allen unterschiedlich aus. Die einen entschieden sich fürs Klopfen, die anderen fürs Klingeln.

Die Kleinen waren bei dem Treffen mit dem Bärtigen immer artig und lieb. Schließlich warnte er sie auch, welche Strafe sie sonst erwartet: „Wie ihr sehen könnt, müsst ihr keine Angst vor einer Rute haben. Solch eine habe ich nicht dabei. Doch wenn ihr nicht auf eure Eltern hört, bekommt ihr keine Geschenke von mir.“ Allerdings wird diese Maßnahme sicherlich nicht nötig sein. Der Sack mit Süßigkeiten war am Ende seiner Besuche zumindest immer leer und kein Kind verließ das Weihnachtspostamt ohne eine Nascherei, die sich jeder zuvor mit einem Gedicht oder einem Lied verdiente. „Lieber, guter Weihnachtsmann - schau mich nicht so böse an. Packe deine Rute ein. Ich will auch immer artig sein“, trug beispielsweise Hannes aus der Kita am Rodelberg vor. Dabei war er zwar mächtig aufgeregt, doch die Mühe wurde mit einem Griff in den Sack sowie mit einem Lob vom Weihnachtsmann belohnt. Dieser staunte aber genauso über die tollen Gesangseinlagen der anderen Kinder.

Bei „O Tannenbaum“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ konnte ihn jeder stimmlich überzeugen.

Nach einer halben Stunde musste sich der Bärtige wieder verabschieden. Doch lange müssen die Kinder nicht mehr auf ein Wiedersehen warten. Bereits morgen steht er vor der Tür und hat für alle artigen Jungen und Mädchen auch die ersehnten Geschenke dabei.