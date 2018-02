Briefmarken im Visier

Wie Harald Menzel informiert, möchte man für diese wichtigen Veranstaltungen auch künftig wieder jeden vierten Dienstag im Monat, mit Ausnahme der Monate Juli und August, nutzen. Das nächste Treffen findet folglich am kommenden Dienstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr im Restaurant des Kulturhauses statt. Die Hauptthemen des Abend ranken sich entlang der obligatorischen Informationen aus Post und Philatelie. Vereinseigene Aktivitäten zum Tag der Sachsen in Torgau werden beraten, auch gilt es die nächste große Torgauer Tauschbörse vorzubereiten, die fest terminiert ist: Sie lockt am 18. März wieder viele Philatelistenfreunde aus nah und fern ins Torgauer Kulturhaus. Im Blickpunkt steht am Dienstag außerdem schon die nächste Mitgliederversammlung, zu auch Vorstandwahlen stattfinden. Außerdem erfolgt die Kassierung für das laufende Jahr. Wie immer kann auch diesmal wieder über mitgebrachte Sammelobjekte „gefachsimpelt“ und philatelistisches Material getauscht werden. Harald Menzel betont: „Auch wer nicht Mitglied des Vereins ist und sich für unser Hobby interessiert, kann gern als Gast zu uns kommen – am Dienstag ab 19.30 Uhr im Kulturhaus.“