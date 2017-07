Bronze in Erfurt

Im Rahmen der 117. Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik finden jährlich auch die U20-Staffelmeisterschaften der Langstaffeln statt. Mit der Staffel des SC DHfK Leipzig startete der Kobershainer Tim Erdmann über die 3x1000-Meter-Strecke. 28 Teams aus ganz Deutschland hatten sich für diesen Saisonhöhepunkt qualifiziert. Davon gingen 25 am Samstag in den Vorläufen mit dem Ziel an den Start, einen der begehrten zwölf Finalplätze am Sonntag zu erkämpfen. Tim Erdmann (Jahrgang 2000) stand zusammen mit Max Richter (1999) und Vincent Paul (1999) im Aufgebot der ersten Staffel des SC DHfK Leipzig.

Im 2. Vorlauf musste sich das Leipziger Team vor mehreren tausend Zuschauern dem VfL Sindelfingen und dem Stadtrivalen Motor-Gohlis-Nord aus Leipzig geschlagen geben. Aus dem 1. Vorlauf war das Team des Dresdener SC schneller als die Leipziger. So stand mit einer Saisonbestzeit in 7:40,22 Minuten und Rang Vier die Qualifikation für das Finale fest. Die zweite Staffel des SC DHfK hatte diese Qualifikation mit 7:53,06 Minuten recht deutlich verfehlt.

Das Finale ging am Sonntag um 14.30 Uhr vor der gewaltigen Kulisse von 13 600 Zuschauern über die Bühne. Jeder Nachwuchsläufer war angespornt, in diesem Rahmen seine beste Leistung zu geben. Das Leipziger Trio ging mit der Reihenfolge wie aus dem Vorlauf an den Start. Startläufer Max Richter, danach Tim Erdmann und Vincent Paul als Schlussläufer. Mit Rang Vier aus den Vorläufen schielten die Leipziger Jungs schon nach einer Medaille. Das dies aufgrund der knappen Vorlaufergebnisse aber sehr schwierig werden dürfte, war allen bewusst.

Jeder musste also nochmal eine Schippe drauflegen, das war klar. Vom Start weg sprintete Max Richter dann energisch in die Spitzengruppe und ordnete sich gleich auf Position Zwei ein. In einer Dreiergruppe, zusammen mit dem Erfurter LAC und dem Dresdner SC, konnten sich die Leipziger schon einige Meter absetzen und dies blieb bis zur Stabübergabe auf Tim Erdmann auch so. Nun war der ehemalige Athlet des SSV 1952 Torgau gefragt. Vor ihm lief Franz Rott (LAC Erfurt) und hinter ihm Niklas Härtig (Dresdner SC).

Der Kobershainer blieb dem stark laufenden Erfurter auf den Fersen, wie auch der Läufer vom DSC. Doch der Abstand auf das Feld der Verfolger vergrößerte sich bis zum nächsten Wechsel immer weiter. Tim Erdmann übergab den Stab nach seinem Klasselauf noch immer auf Position Zwei liegend mit einer hervorragenden Laufzeit von 2:29,00 Minuten an Vincent Paul. Der hatte die schwere Aufgabe, gegen die wohl stärksten Gegner laufen zu müssen.

So kam es nicht aus heiterem Himmel, dass der Dresdner Schlussläufer Jonathan Schmidt von Position drei an die Spitze stürmte. Der Leipziger konnte mit etwas Abstand mithalten. Im Endspurt waren die Läufer aus Erfurt und Dresden jedoch etwas im Vorteil und so blieb die Reihenfolge bis zum Zieleinlauf. Das übrige Feld musste sich etwa 50 Meter hinter dem Spitzentrio deutlich geschlagen geben.

Das Leipziger Team des SC DHfK belegte mit 7:30,40 Minuten (zehn Sekunden schneller als im Vorlauf!) den hervorragenden 3. Platz und die Jungs freuten sich über die Bronze-Medaille bei dieser Deutschen Meisterschaft. Nun bereitet sich das Leipziger Team im Sportpark Rabenberg auf den Saisonhöhepunkt, die Deutschen Meisterschaften der U18 und U20, die vom 4. bis 6. August in Ulm stattfinden, vor. Tim Erdmann wird hier über seine Paradestrecke im 800-Meter-Lauf an den Start gehen.