Buchlesung etwas anders

Die damals noch kleine Grit hat das brav gemacht – und ist seitdem vom Kräutersammeln (und -verarbeiten) nicht mehr losgekommen. Früher hat sie zusammen mit ihrer Großmutter Holundersuppe gekocht und sich von ihr Rezepte abgeguckt; heute verwöhnt die leidenschaftliche Gärtnerin ihren Mann mit »Unkraut-Rezepten«, führt Kräuterwanderungen und betreibt seit 2005 einen Kräuterhof in der Nähe von Leipzig. Den meisten ist sie jedoch als „Kräuterhexe“ bei „MDR um Vier“ ein Begriff, wo sie die Fernsehzuschauer mit tollen Rezepten in die Geheimnisse ihrer Küche einweiht.

Am 6. September war sie in der Stadtbibliothek Dommitzsch zu Gast und stellte ihr neues Buch „Meine köstliche Baumküche“ vor. Dabei hob Sie auch die Besonderheit von Baumzutaten hervor, die seit Jahrtausenden von Menschen gegessen, aber inzwischen völlig vergessen sind. Eigentlich sehr schade – so schreibt Sie auch in ihrem Buch – denn Linde, Ahorn, Essigbaum oder Birke können den heimischen Speiseplan sehr bereichern.

Locker las und plauderte Sie über die Möglichkeiten, unter den hölzernen Zeitgenossen neue Freunde zu finden, aber auch mit Kräutern und Wildkräutern zu kochen und zu backen. Durch kleine Kostproben wurden die Gäste zusätzlich inspiriert. Dieser Abend war ein ganz besonderer Streifzug durch heimische Natur. Die Gäste waren begeistert von den Rezepten der „Kräuterhexe“ und nutzten im Anschluss die Möglichkeit des Gesprächs mit der Autorin.