OSTELBIEN

Es war ein Festwochenende, das wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Organisatoren hatten ein Programm auf die Beine gestellt, was für jede Menge Abwechslung sorgte. Sei es ein Rückblick in die Geschichte von Dautzschen, ein Festumzug mit vielen verschiedenen Bildern oder ein Abend voller Musik, Tanz und Showeinlagen.