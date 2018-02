Bunter Auftrittsmix und Konfettischlacht

Arzberg. Am vergangenen Samstag feierte das närrische Volk die 18. Faschingsfete in der Arzberger Rosenholzhalle.

Die Gäste allen Alters applaudierten zum Beginn den jüngsten Tänzerinnen und Tänzern des SVA, welche im Gewand von Pinguinen und Bienen für Stimmung von Anfang an sorgten. Heiß her ging es zu den Tänzen der Cowboymädels und des Männerballetts. Letzteres zeigte vollen Körpereinsatz bei der Call-on-me-Einlage, wobei manches Herrenauge sicher auch in Richtung der sportlichen Vortänzerin schweifte. Die ganze Tanzfläche nahmen zwischenzeitlich die Ghostbusters ein, welche synchron auf Geisterjagd gingen.

Das toll gestaltete und gut einstudierte Programm begeisterte die Besucher.

Die Publikumswahl des besten Kostümes fiel in diesem Jahr besonders eng aus, so dass sich die Gewinner mit der Beantwortung von Stechfragen zum veranstaltenden Sportverein um die attraktiven Sponsorengeschenke bemühen mussten. Zu den Klängen von DJ Stammi wurde dann bis in den Morgen getanzt. Das erfreulich junge Publikum zeigte große Ausdauer und ließ die Faschingsfete 2018 in einer spaßigen Konfettischlacht auf der Tanzfläche enden.

Der Vorstand des SV Arzberg bedankt sich bei allen Helfern für das großartige Engagement ringsum die Faschingsfete, sowie bei der Gemeindeverwaltung Arzberg und den zahlreichen Sponsoren.

Es wurde getanzt, getanzt und noch mehr getanzt.