Busfahrpläne sorgten für Unmut

Neiden. Zu Schuljahrsbeginn hat der neue Busfahrplan vielerorts für Unmut bei Eltern gesorgt. Einige Betroffene wandten sich an die TZ. Andrea Wegener aus Elsnig-Waldsiedlung: „Meine Tochter Nele geht in die 1. Klasse der Grundschule Dommitzsch, hat wochentags meist vier Unterrichtsstunden. Die enden 11.25 Uhr. Die Mittagsversorgung findet in der Schule statt. Doch der Bus am Dommitzscher Bahnhof fährt schon 11.40 Uhr ab, sodass den Kindern nur 15 Minuten für Ankleiden, Essen und Lauf zur Haltestelle bleiben. Das ist nicht machbar.“

Auch die Fahrt zur Schule hin hatte in den ersten Tagen für Unmut gesorgt. „Der reguläre Bus geht 6.40 Uhr ab Neiden. Es fährt aber noch einer 6.57 Uhr in Richtung Torgauer Straße und Pretzscher Straße nach Dommitzsch, der auf der Rücktour die Bahnhofstraße ansteuert. Die Kinder können sitzen bleiben und sind dann erst nach 7 Uhr in der Schule“, ist Andrea Wegener in diesem Punkt bereits beruhigt. Derzeit organisieren viele Eltern das Abholen ihrer Sprösslinge selbst per Privat- Pkw. „Wir sprechen uns ab. Der Bus müsste einfach nur etwas später losfahren.“ Die nächste reguläre Abfahrt 12.40 Uhr wiederum könne die zeitliche Lücke nicht stopfen. Denn die Grundschüler wären dann ziemlich lange ohne Aufsicht, heißt es.

Katrin Herrmann aus Neiden ist ebenfalls sauer über die Fahrpläne: „Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das ist eine Zumutung für die Kinder. Die Busabfahrten sind überhaupt nicht angeglichen an die Unterrichtszeiten.“

Schon in den Morgenstunden deute sich ein Problem an. „Voriges Jahr war der Einstieg in Neiden zur Dommitzscher Grundschule 6.52 Uhr, jetzt müssen die Kinder 6.40 Uhr am Bus sein.“ Katrin Herrmann: „Der Clou ist aber, dass der Unterricht erst 7.40 Uhr beginnt und die Schüler erst zehn Minuten vor Schulbeginn überhaupt ins Schulgebäude hineingelassen werden. Sie müssen also – egal ob es aus Eimern gießt oder ziemlich kalt ist – auf dem Schulhof warten, wo es nicht einmal eine Unterstellmöglichkeit gibt.“ Ähnliche Schwierigkeiten sieht die Neidenerin bei ihrem Sohn, der die Oberschule in Torgau Nordwest besucht. „Die 5. Stunde endet 12 Uhr, der Bus fährt 12.04 Uhr vom PEP ab, die 6. Stunde endet 13.10 Uhr, der Bus fährt 13.14 Uhr vom Lerchenweg ab, die 7. Stunde endet 14 Uhr, schon 14.04 fährt der Bus wiederum vom Lerchenweg ab. Das ist für die Kinder einfach nicht zu schaffen, selbst wenn sie sprinten – zumal sie manchmal je nach Unterrichtsfach erst durch das ganze Schulgebäude müssen.“ Im vergangenen Jahr sei es besser gewesen. Da fuhr beispielsweise der Bus vom PEP erst 12.17 Uhr ab.

Die TZ bat die Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ um Stellungnahme. Jakob Schwan, zuständig für Angebotsplanung, schreibt: „Der Einstieg in Neiden für die Fahrt zur Grundschule Dommitzsch erfolgt seit dem 7. August 2017 um 6.57 Uhr und damit fünf Minuten später als im alten Schuljahr 2016/17. Der genannte Bus um 6.57 Uhr ab Neiden verkehrt ab der Haltestelle „Dommitzsch, Pretzscher Straße“ direkt weiter zur Haltestelle „Dom-mitzsch, Bahnhofstraße“ an der Grundschule Dommitzsch. Die Ankunft des Busses von Neiden in der Dommitzscher Bahnhofstraße erfolgt um 7.14 Uhr und damit elf Minuten später als im alten Schuljahr 2016/17, sodass die Schüler nicht mehr so lange bis zum Unterrichtsbeginn um 7.40 Uhr warten brauchen.“ Katrin Herrmann dazu: „Das war uns nicht bekannt, ist aber in Ordnung so. Man müsste diese Zeit aber auch im Internet besser darstellen.“ Schwan weiter: „Die Abfahrten der Busse der Linie 759 (Torgau – Dommitzsch – Greudnitz) ab der Haltestelle „Torgau, Lerchenweg“ erfolgen in Absprache mit der Oberschule Torgau-Nordwest um 13.19 Uhr und 14.09 Uhr, sodass den Schülern jeweils neun Minuten Zeit ab Unterrichtsschluss bis zur Busabfahrt zur Verfügung steht. Die genannten Fahrzeiten wurden erst nach Redaktionsschluss des Fahrplanbuchs Torgau-Oschatz (gültig ab 7. August 2017) festgelegt, weshalb im Fahrplanbuch noch die Abfahrtszeiten um 13.14 Uhr und 14.04 Uhr ab Torgau, Lerchenweg genannt werden. Bezüglich der Abfahrt um 11.40 Uhr ab Dommitzsch, Bahnhofstraße nach Neiden kann ich Ihnen mitteilen, dass bei der Planung der Busfahrzeiten die Unterrichtsschlusszeit um 11.25 Uhr berücksichtigt wurde.

Nicht alle Kinder nehmen nach Unterrichtsschluss ein Mittagessen an der Schule in Anspruch. In Absprache mit der Grundschule Dommitzsch besteht die Möglichkeit, dass Kinder, die an der Schule ein Mittagessen einnehmen, bis zur folgenden Abfahrt um 12.40 Uhr ab Dommitzsch, Bahnhofstraße nach Neiden im Schulgebäude verweilen können.“ Informationen, die Katrin Herrmann zur Kenntnis nimmt. Dennoch sieht sie an einigen Stellen noch Diskussionsbedarf und findet es nicht gut, dass die Zeit für das Mittagessen nicht berücksichtigt wurde.

Auch das Landratsamt reagierte gestern. Zum Unterrichtsschluss 11.25 Uhr in Dommitzsch hieß es: „Die Beförderung wird nach Unterrichtsende gewährleistet, allerdings wird das Problem nachhaltig erst mit Fahrplanwechsel 1. November 2017 gelöst“, so Sprecher Peter Stracke. Zur Abfahrt in Neiden: „Eine bessere Verbindung bestand bereits im Fahrplan, war aber schlecht gekennzeichnet. Der OVH hat die Darstellung verbessert und die Schule informiert.“ Zu den Abfahrtszeiten an der Oberschule Torgau Nordwest: „Das Problem wurde bereits gelöst, die Busse fahren bis zum Fahrplanwechsel am 1. November mit planmäßiger fünfminütiger Verspätung die Schulhaltestellen an.“