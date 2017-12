Bushaltestelle wird zum Aufreger

Staritz. Zufriedenheit sieht anders aus: Der Staritzer Enrico Döring blickt kurz nach oben, dann auf die Absperrbake und schüttelt den Kopf. Die alte Staritzer Bushaltestelle an der Bundesstraße ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Der Eingang gesperrt, vom maroden Dach fehlt bereits ein großes Stück. „Seit Sommer sieht das hier so aus“, regt sich der Vater einer Tochter auf, die täglich mit dem Bus nach Torgau in die Schule unterwegs ist.



Auch Stadtrat Ingolf Gläser (FDP) regt sich auf. Er hat das Gefühl, dass die Stadt das Problem auf die lange Bank schiebt – auf Kosten der gut ein Dutzend Buskinder, die hier pro Tag ein- und aussteigen. Nun hofft Gläser, am heutigen Abend zur letzten Stadtratssitzung des Jahres einen Lösungsvorschlag präsentiert zu bekommen. „Es wird höchste Zeit“, macht der Mann aus dem benachbarten Plotha Druck. Und Enrico Döring pflichtet ihm bei.



Enrico Döring (l.) und Ingolf Gläser fordern die Stadt zum Handeln auf.

Fotos: TZ/ C. Wendt

Bereits vor dem Beginn des aktuellen Schuljahres hatte der kommunale Bauhof einen Teil des Daches heruntergenommen. Man reagierte damit auf Sorgen der Staritzer, das Dach werde den bevorstehenden Winter wohl nicht überstehen. „Die Sperrung im Sommer war notwendig“, räumt Gläser ein. Doch nun müssten Nägel mit Köpfen gemacht werden.



Problem: Das marode Wartehäuschen befindet sich auf privatem Grund und Boden. Deswegen scheiterte bereits vor einigen Jahren eine Elterninitiative, das Häuschen zu sanieren. „Ich kann mich noch gut an die Aussage des damaligen Bauamtschefs Weber erinnern, wonach die Stadt schon damals mit einer Verlegung geliebäugelt hat“, blickt Gläser, der damals Ortschaftsrat und erst vor wenigen Tagen mit dem Bauamt nochmals vor Ort war, zurück.



„Einfach nur beschämend, dass das alles so lange dauert“, kommentierte Thomas Bischof, ebenfalls ehemaliger Ortschaftsrat, den unbefriedigenden Zustand. Gegenüber der Torgauer Zeitung gab Bürgermeisterin Eike Petzold gestern Nachmittag zu verstehen, auf der heutigen Stadtratssitzung zu der Problematik Stellung zu beziehen.