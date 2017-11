CDU sucht Funklöcher - FDP hat sie schon gefunden

Auch die Bürgerinnen und Bürger Nordsachsens können mit ihren Hinweisen auf Funklöcher Einfluss auf die Errichtung neuer Mobilfunkmasten nehmen.

Die sächsischen CDU- Abgeordneten im Deutschen Bundestag wollen als Sammelpunkte der sogenannten Funklöcher agieren. Vorrangig geht es zwar um Funklöcher der Telekom, aber die Masten werden zumeist auch von Wettbewerbern genutzt beziehungsweise sind Funklöcher oft nicht nur die eines Anbieters.

„Einige Funklöcher fallen mir bei meinen Fahrten durch Nordsachsen regelmäßig auf. Während es bei Autofahrten lediglich kurz nervt, wenn Gespräche unterbrochen werden, ist es für die dort lebenden und arbeitenden Menschen ein nachvollziehbar unhaltbarer Zustand im digitalen Zeitalter.

Ich freue mich, dass die Deutsche Telekom diesen Zustand zeitnah ändern möchte“ so der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt zum Thema Funklöcher in Nordsachsen. Deshalb ruft er die Bevölkerung auf, Gebiete mit Funklöchern per E-Mail an marian.wendt@bundestag.de bis spätestens zum 15. Dezember 2017 zu senden. Anschließend werden die Hinweise gesammelt an die Deutsche Telekom AG gereicht.

Diesen Vorschlag begrüßt auch die FDP, die allerdings schon im Bundestagswahlkampf mit Hilfe der Einwohner damit begonnen hat, Funklöcher in Nordsachsen zusammenzutragen und unter www.funkloch-nordsachsen.de bereits über 200 davon im Landkreis gesammelt hat. Deswegen fordert der FDP-Kreisvorsitzende Stefan Schieritz: „Diese 200 Funklöcher müssen dringend beseitigt werden.

Wir haben daher mit der Telekom Kontakt aufgenommen um den Druck zu erhöhen. Das neue Engagement von Marian Wendt freut uns. Während er die Funklöcher noch sucht sind wir einen Schritt weiter. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und seine Unterstützung, damit die Mangelversorgung in Nordsachsen bald Vergangenheit ist.“