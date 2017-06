CDU-Direktkandidat für den Bundestag Marian Wendt

Torgau. Der CDU-Vertreter strebt nunmehr seine zweite Amtszeit als direkt gewählter Abgeordneter für Nordsachsen an. Eines, was er bereits hinter sich gebracht hat, ist das Erlangen des Skipper-Scheins. Nach erfolgreich abgelegter Prüfung geht es mit Zeugnis und einigen Freunden im Juli für eine Woche in Richtung kroatischer Adriaküste. Dort wartet ein angemietetes Segelboot auf die Truppe. Es ist Wendts erster Törn, bei dem die volle Verantwortung als Kapitän auf ihm lastet. Schon jetzt geht er in Gedanken die Manöver durch.



Auch wenn die Gewässer vor Kroatien als relativ ruhig gelten, übt sich Wendt schon mal in Zurückhaltung. „Man wird sein Ziel nicht erreichen, wenn alles auf dem Schiff gegeneinander läuft“, blickt er im kleinen Rund des SSV-Hafens hinter dem Torgauer Campingplatz übern Großen Teich hinweg. Und irgendwie scheint es, als ob diese Seglerweisheit auch eine Grundfeste seiner bisherigen Arbeit im Parlament ist. Denn auch hier zählt Teamwork. Einer von 630 Abgeordneten kann in der Politik nur wenig erreichen. Es zählt, Interessen zu bündeln und Koalitionen zu schmieden. Genau damit zeigt sich Marian Wendt ob der zu Ende gehenden Wahlperiode unterm Strich zufrieden. Als junger Mensch war und ist die Zeit für ihn in Berlin sehr prägend. „Die Möglichkeit, im Parlament Dinge voranzutreiben, haben mir immer wieder vor Augen gehalten, wie wichtig die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten ist“, sagt er.



Für Hafenmeister Harald „Harry“ Kretzschmar ist in diesem Moment nur eines wichtig: „Harry“ wirft nur wenige Meter weit von Wendts Vereinsboot – der „humuhumu“, einer 5,10 Meter langen Segeljolle aus den 70er Jahren der DDR, die er sich mit Edith Bieck, der Chefärztin der Torgauer Kinderstation teilt – den Rasenmäher an. Und „Harry“ wird diesen bis zum Ende des Interviews auch nicht mehr ausstellen. „Jungs, ich muss dass hier jetzt machen. Tschuldigung“, begann er, Runde für Runde zu drehen. „Halb so schlimm“, ruft Wendt hinüber, auch wenn fortan das Interview einen gänzlich anderen Lautstärkepegel aufweist.

Selbst wenn es nicht immer so aussehe, als ob Politiker ihren Job im Parlament ernst nehmen, sei dennoch vieles am Laufen. Wendt weiß angesichts leerer Parlamentsreihen um die vielfach vorgebrachte Kritik. Doch ein Politiker sei eben nicht nur direkt im Plenarsaal aktiv, sondern auch in den Ausschüssen, Vorberatungen, Arbeitsgruppen und vor allem im Wahlkreis. Kritik ist für ihn oftmals ein Ausdruck von Fehlinformation. Jeder sei eingeladen, ihn bei seiner Arbeit zu begleiten. Zu dieser zählen übrigens auch Aufenthalte im Ausland. Vor allem im Zuge der Flüchtlingsproblematik habe er sich in den Aufnahmelagern im Mittelmeerraum mehrfach über die angespannte Situation informiert. „Um Entscheidungen in Berlin treffen zu können, muss man dafür auch ein Gefühl entwickeln“, findet der Torgauer. Nur so könne beispielsweise in Zusammenarbeit mit Italien – Wendt ist Vize-Vorsitzender der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe – illegale Einwanderung aus Afrika nach Europa verhindert werden. Eine geordnete Steuerung der Einwanderung sei ihm wichtig.



Doch zurück zum nordsächsischen Wahlkreis, in dem Marian Wendt in den Wahlkreiswochen bis zu 1000 Kilometer abspult und mittlerweile wohl bei fast jedem Verein vorstellig wurde. Auch hier habe er als Bundestagsabgeordneter einiges bewegen können. Wendt erinnert exemplarisch an die Eröffnung des restaurierten Spalatinhauses in Torgau, für das er als sogenannter Patenabgeordneter agierte. Ohne einen solchen Paten hätte es keine Förderung des Vorzeigeprojekts, das nunmehr den Torgauer Museumspfad ergänzt, gegeben. Zu seinen weiteren „Herzensblutprojekten“ zählt der CDU-Mann weiterhin die Sanierungen der Kirche in Lausa, dem Albertturm auf dem Collm oder die St. Moritzkirche in Taucha, die er aktiv unterstützt und bei diesen Projekten so manche Fördertür geöffnet hat. Selbst nachdem bekannt wurde, dass es aktuell nicht gerade rosig um Torgaus Bewerbung als Welterbestätte steht, hatte Wendt vor wenigen Tagen sofort zu einem Krisengipfel ins Landratsamt geladen.



Deutlich schwerer hatte es der passionierte Rennradfahrer da schon mit der A16, einem mittlerweile zur B87n zusammengestampften Infrastrukturprojekt. Viel habe er dafür gekämpft, doch der jetzige Zustand befriedige ihn keineswegs. Allerdings gibt er sich optimistisch, dass wenigstens in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Ortsumfahrung Torgau realisiert werden kann.



Zu seinen Steckenpferden auf Bundesebene gehört neben den Themen Generationengerechtigkeit und Rente auch das Vorhaben Open Data. Letzteres besagt, dass behördlich erhobene Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Stichwort digital: Die digitale Verwaltung müsse deutlich effektiver gestaltet werden. Datensätze müssten schneller ausgetauscht werden können.



Wieder zurück ins Lokale: Selbstkritisch kommt er auf das Thema Elblandbahn zu sprechen. „Ich finde das Projekt nach wie vor gut“, doch hätte man zwei Jahre eher damit beginnen müssen. „Ich war ob der Idee vielleicht etwas zu euphorisch. Ich hätte nie gedacht, dass derart hohe Hürden im Weg stehen.“ Der Torgauer glaubt trotzdem fest an den touristischen Mehrwert, den das Projekt der Region bringen könnte, auch wenn man vorerst deutlich kleinere Brötchen backe. Ein Brötchen sei beispielsweise die Fahrt mit der Fahrraddraisine im Mai gewesen. Bezüglich der 2022 kommenden Landesgartenschau in Torgau sieht Wendt weiterhin touristisches Potenzial in der Strecke von Torgau nach Wittenberg.“