Chance für Torgauer Fußball mit neuem Verein

Fußball. Der derzeit am Boden befindliche Torgauer Herrenfußball – 1. Herren des SC Hartenfels 04 und des FC Elbaue stehen als Absteiger aus der Landesklasse NORD fest – soll neue Impulse bekommen und soll in den nächsten Jahren wieder nach vorn und möglichst in die Landesklasse geführt werden. Wie das gehen soll? Mit einer nicht ganz neuen und gemeinsamen Idee eines neuen Vereins. Darüber einigten sich die Vorstandsriegen des SC Hartenfels Torgau 04 und des FC Elbaue Torgau.

Der neue Verein soll alsbald gegründet werden, in dem sich dann die Mitglieder beider Vereine zusammenschließen. Seit gut einem halben Jahr stehen die Vereinsvorstände des SCH 04 und FCE in engem Kontakt und sitzen fast wöchentlich bezüglich des neuen, gemeinsamen Projektes separat oder aber gemeinsam zusammen. Erster Schritt ist eine gemeinschaftliche zweite Herrenmannschaft, die 2017/2018 unter dem Namen Spielgemeinschaft SC Hartenfels Torgau II/FC Elbaue II/GW Großtreben im Spielbetrieb der Kreisliga Nordsachsen an den Start geht.

In der neuen Spielserie 2017/2018 werden jedoch die beide 1. Torgauer Herrenmannschaften noch getrennt in der Nordsachsenliga an den Start gehen, ehe es dann nur noch eine 1. Herren gibt. Hingegen bleibt der Jugendförderverein Union Torgau selbstständig und weiter bestehen, so auch was die einzelnen Nachwuchsmannschaften anbelangt. (Ausführlich in der kommenden Woche)