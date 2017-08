Chaos in der Kulturbastion

Torgau. Wenn Judith Holofernes für eines steht, dann für lockere, wohlbekömmliche und heitere Musik. Mit ihrem neuesten Album „Ich bin das Chaos“ war die ehemalige Frontfrau der Band „Wir sind Helden“ zu Gast in der Kulturbastion, um diese mit ihren nachdenklichen Texten und der fröhlichen Musik zu begeistern. Begonnen wurde jedoch ganz und gar nicht fröhlich, sondern sehr sehr melancholisch.



Verantwortlich hierfür war SON, ein Braunschweiger Singer-Songwriter, welcher ganz klassische Weltschmerz-Folk-Hymnen zum Besten gab. Um das Publikum nicht vollständig der Melancholie anheim fallen zu lassen, lockerte Timo Scharf, SONs bürgerlicher Name, die Stimmung mit amüsanten Anekdoten und Sprüchen auf. Unter anderem teilte er dem Publikum seine Erfahrungen von feststeckenden Haaren in einer Mundharmonika mit, bei dem es ihm die Tränen in die Augen trieb. „Das Publikum dachte, ich wäre so ergriffen von meinen Songs, dabei waren es einfach nur höllische Schmerzen.“



Nach einer guten halben Stunde Melancholie und Weltschmerz räumte SON dann die Bühne und überließ Judith Holofernes mit ihrer fünfköpfigen Band das Feld. Und die legte direkt so richtig los. Dabei hatte sie nicht nur Songs aus ihrem aktuellen Album dabei, auch Stücke ihres Erstlingswerkes als Solokünstlerin durften nicht fehlen. Dabei ließ sie es sich nicht nehmen und wechselte zwischen den Songs gerne mal die Instrumente. Neben zwei E-Gitarren waren so auch ein Tamburin und eine Ukulele im Einsatz. Bei letzterem fügte sie belustigt hinzu: „Das ist eine Ergo-Maßnahme. Ich hab mir gedacht, ich mach ganz einfach die Gitarre kleiner.“ Denn ganz auf der Höhe war Holofernes noch nicht. Zwar konnte sie ihr Programm problemlos durchziehen, in den Wochen vorher war sie jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme eingeschränkt worden.



Nichtsdestotrotz spielte die 40-jährige Holofernes ein astreines Programm, welches sich über gut anderthalb Stunden erstreckte. Nachdem sie sich dann mit ihrer Band von der Bühne verabschiedet hatte, die Beifallsstürme der rund 200 Anwesenden jedoch nicht abrissen, spielte sie einfach noch einmal zwei Songs. Nachdem sie sich dann einfach nur mit „Tschüss“ verabschiedete und wieder die Bühne verließ, entschied sie sich jedoch spontan um und gab einfach nochmal zwei Songs zum besten.



Darunter auch der Coversong „Jonathan der Kellner“, dessen englisches Pendant von ihrem Musikerkollegen Teitur stammt. Mit diesem hatte Holofernes auch ihr aktuelles Album produziert. Danach war dann aber wirklich Schluss und das Publikum wurde mit einem wohligen Gefühl in den lauen Sommerabend entlassen.