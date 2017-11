Container-Café räumt Fördermittel ab

Als eines von 80 aus 425 programmatisch sehr verschiedenen Einreichungen hat sich das demokratiepädagogische und mediale Projekt „Torgau Nordwest – Hier bin ich Kind, hier will ich sein“ als förderfähig durchgesetzt. Damit bekommt „Chill out“-Leiterin Barbara Winkelmann nun 3200 Euro für die Umsetzung der Aktivitäten zur Verfügung gestellt. In diesem Projekt entdecken Kinder und Jugendliche ihren Stadtteil. Sie erkunden seine schönen, aber auch seine weniger schönen Seiten. Dazu führen sie Interviews mit den Bewohnern und finden heraus, was diesen wichtig ist. Die Stadtteiltouren der jungen Forscher werden fotografisch und filmisch begleitet, die Ergebnisse in einer Ausstellung öffentlich präsentiert und mit kommunalen Politikern diskutiert, um so möglicherweise Ideen für eine jugendgerechte Stadt zu entwickeln. Zur Umsetzung kommen soll das Projekt für acht Teilnehmer ab Ende November.